Dirk Carlson wird die kommenden sechs Monaten in der österreichischen Bundesliga für SKN St. Pölten auflaufen.

In Den Haag und unter dem neuen Trainer Dick Advocaat spielte Dirk Carlson keine Rolle mehr. Der Luxemburger Nationalspieler wird deshalb für die nächsten sechs Monate an den österreichischen Zweitligisten SKN St. Pölten ausgeliehen. Die Mannschaft aus dem Alpenvorland steht derzeit auf Platz eins der zweiten Liga und peilt den Aufstieg in die Bundesliga an.

Carlson war etwas die Hälfte der Hinrunde verletzt. Nach seiner Genesung schaffte er den Sprung in die Stammelf nicht. In St. Pölten soll der Abwehr-Allrounder nun die dringend benötigte Spielzeit sammeln. Der Verein aus Österreich besitzt eine Kaufoption, wie omroepwest.nl berichtete. (del)