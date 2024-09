Tennis / Chris Rodesch gewinnt in Hongkong seinen fünften Profititel

Zwei Wochen nach seinem Turniersieg in Schweden hat Tennisprofi Chris Rodesch den nächsten Erfolg gefeiert. Der Luxemburger gewann am Sonntag in Hongkong seinen fünften Profi-Titel.

Chris Rodesch ist weiter in bestechender Form. Am Sonntagmorgen hat der luxemburgische Tennisspieler in Hongkong einen weiteren Erfolg auf der Profitour gefeiert. Im Finale des mit 25.000 US-Dollar dotierten ITF-Turniers konnte er den deutlich höher eingestuften Russen Alexey Zakharov, der in der Weltrangliste ganze 279 Plätze vor ihm auf Rang 334 geführt wird, mit 7:5, 6:4 bezwingen. Rodesch setzt damit seinen bemerkenswerten Sommer fort: Nach seinem Triumph in Esch und im schwedischen Ystad ist es bereits sein dritter ITF-Turniersieg innerhalb der letzten sechs Wochen – der fünfte seiner Karriere insgesamt. Zudem ist Rodesch nun bereits seit zehn Matches ungeschlagen.

Auf dem Weg ins Finale von Hongkong bezwang der 23-Jährige zunächst den Briten Jay Clarke (ATP 293) mit 6:4, 6:4, bevor er seinen Landsmann Alex Knaff (ATP 628) mit 6:2, 6:4 aus dem Turnier warf. Im Viertelfinale dominierte er den Franzosen Arthur Weber (ATP 655) mit 6:3, 6:4, und auch der Japaner Masamichi Imamura (ATP 370) hatte im Halbfinale beim 6:3, 6:3-Sieg des Luxemburgers das Nachsehen.

Neben Rodesch nahmen mit Knaff, Raphael Calzi und Aaron Gil Garcia drei weitere luxemburgische Davis-Cup-Spieler an dem Turnier in Hongkong teil. Die Mannschaft von Kapitän Gilles Muller bereitet sich dort gemeinsam auf das Duell in Neuseeland in zwei Wochen vor.