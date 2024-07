„Aus dem Windschatten“ (9) / Carlo Lux, Präsident der LG Bartringen: Vielfältige Angebote aus Bartringen

Die Tageblatt-Serie „Aus dem Windschatten“: Das Tageblatt hat allen luxemburgischen Radsport-Vereinen die Möglichkeit gegeben, während der Tour de France einen Beitrag zu veröffentlichen. In der heutigen Ausgabe schreibt Carlo Lux, Präsident der LG Bertrange, unter anderem darüber, was er sich von der Förderung junger Radsporttalente wünscht, aber auch, wie Fahrradfahrer sicher durch den Verkehr kommen.

Die Begeisterung fürs Fahrradfahren liegt im Trend. In den letzten Jahren erfahren wir als Fahrradverein einen wachsenden Zuspruch bei unserer Jugend. Die Freude am Fahrradfahren zu fördern, sollte unser Hauptziel sein. Ob wir auch auf sportlich hohem Niveau Erfolge erzielen, ist nicht das Allerwichtigste. Junge Menschen ab sechs Jahren probieren viel aus, bis sie das Richtige für sich gefunden haben. Alle wollen nicht unbedingt Rennen fahren, lieben es aber, sich mit dem Fahrrad in der Natur mit Gleichgesinnten zu bewegen.

Wer den Ehrgeiz und die Muße für den sportlichen Einsatz mitbringt, soll auch die Unterstützung finden, die er benötigt. Um Fortschritte zu erzielen, sind als Erstes die Eltern zusammen mit dem Verein gefordert. Ohne einen dieser Akteure wird sich kein Erfolg einstellen. Gut finde ich, dass Kinder im nahen Umkreis einen Verein finden, um die ersten Schritte zu tun. Frühe sportliche Erfolge von Kindern sollten aber nicht überbewertet werden. Die unterschiedlichen Entwicklungsstufen von gleichaltrigen Kindern gleichen sich häufig mit dem Heranwachsen aus. Erfolge zu erzielen, bedeutet dann aber meist für alle Arbeit und Zeit, die man bereit sein muss, zu leisten. Ich wünsche mir daher, dass der nationale Radsportverband ab den Débutants die Talente zusammen als Team fördert. Die verschiedenen Fahrradvereine sollten zusammenarbeiten, denn das „Clubhopping“ wird das sportliche Niveau vom kleinen Luxemburg nicht weiterbringen.

Uns ist es zudem auch wichtig, jungen Fahrradbegeisterten zu vermitteln, dass sie nur einen Teil des öffentlichen Verkehrs darstellen und sich entsprechend zu verhalten haben. Auch das richtige Fahrradfahren muss gelernt werden. Weil sich in unserer Gemeinde keiner mehr bereit erklärte, die „Coupe scolaire“ für Schüler/innen zu organisieren, hat der Guidon Bartringen in eigener Regie diese Aufgabe etliche Jahre übernommen. Wir haben an drei Samstagen im Schulhof und im Verkehr zweistündige Übungen angeboten, wie man sich richtig im Verkehr bewegt, und erklärt, wie die Räder sicherheitstechnisch ausgestattet sein sollten. Am vierten Samstag wurde der eigentliche Test organisiert.

Es ergibt keinen Sinn, junge Leute mit nur theoretischem Wissen in den Verkehr zu schicken. Zeigen, wie man es macht, und Üben sind unerlässlich. Leider dürfen wir diese Praxis heute nicht mehr durchführen. Eine „Coupe scolaire“ im Veranstaltungskalender ohne Vorbereitung nur abzuhaken, ist fahrlässig. Ein Gesamtkonzept für sicheres Fahrradfahren fehlt meist in unseren Ortschaften. Wie und wohin bewegen sich die Bürger mit dem Fahrrad, das wäre die richtige Frage. Punktuelle Lösungen, schnell eingeführt, sind oft teuer und kaum zielführend. Eine konsequente Trennung gleicher Verkehrsteilnehmer ist die beste Lösung, aber nicht immer sofort umsetzbar. Für einen sicheren Verkehr dürfte man gegenseitigen Respekt und Disziplin von allen Teilnehmern fordern, auch von Fahrradfahrern. Für die Sicherheit können wir alle mehr tun. Auch die Organisation von Rennen könnte noch besser werden, bleibt aber oft wegen Mangels an Arbeitskräften und Geldmitteln auf der Strecke.

Fahrradfahren bietet für jedes Alter und jede Leistungsstufe viele Möglichkeiten – ein Ansporn unseres Clubs, vielfältige Angebote anzubieten. Die 6-Days Lull Gillen vom Guidon Bartringen sind eine einzigartige Organisation im Kalender der FSCL. Eine gute Gelegenheit, oft abseits bekannter Strecken unser Land und die Umgebung neu kennenzulernen. Mit der Tour de France können wir weiter nächste Woche nicht nur sportliche Highlights erleben, sondern auch herrliche Landschaften mit ihren Sehenswürdigkeiten entdecken.