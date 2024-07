Tour de France / Campenaerts triumphiert am Tag der Ausreißer

Auf der 18. Etappe der 111. Tour de France gehörte den Ausreißern die große Bühne. Victor Campenaerts feierte den Tagessieg. Die Tour-Favoriten verzichteten auf gegenseitige Angriffe und ließen es einen Tag vor dem Alpen-Showdown ruhig angehen.

Victor Campenaerts breitete im Ziel jubelnd die Arme aus, dann schnappte sich der Belgier sein Smartphone und feierte den größten Karriereerfolg im Videocall mit seiner Freundin und dem erst anderthalb Monate alten Söhnchen. Der Zeitfahrspezialist hat die letzte Chance vor dem Alpen-Showdown um das Gelbe Trikot genutzt und am Tag der Ausreißer ganz groß aufgetrumpft.

Nach 178,8 km über den Klassikerkurs zwischen Gap und Barcelonnette gewann Campenaerts den Sprint eines Trios und verwies den Franzosen Matteo Vercher und den polnischen Ex-Weltmeister Michal Kwiatkowski auf die Plätze. Das Trio hatte sich zuvor aus einer 40 Fahrer starke Spitzengruppe abgesetzt und anschließend gut zusammengearbeitet. Vercher beendete die Zusammenarbeit einen Kilometer vor dem Ziel und attackierte, konnte den Vorsprung aber nicht halten. Am Ende hatte Campenaerts im Sprint die meisten Kraftreserven und feierte den zwölften Erfolg seiner Laufbahn.

Tadej Pogacar im Gelben Trikot und seine verbliebenen Rivalen im Kampf um den Gesamtsieg ließen die Ausreißer an der langen Leine. Sie hatten am Ende einen Rückstand von 13:40 Minuten. Der Luxemburger Bob Jungels überquerte den Zielstrich zusammen mit der Gruppe der Tour-Führenden. Kevin Geniets hatte keinen guten Tag erwischt und wurde 141. mit 20:51 Minuten Rückstand.

Girmay kommt Grünem Trikot näher

Der nach einem Sturz angeschlagene Biniam Girmay kam dem Gewinn des Grünen Trikots indes einen großen Schritt näher. Der Sprinter aus Eritrea hielt seinen Vorsprung von 33 Zählern in der Punktewertung vor dem Belgier Jasper Philipsen aufrecht, der erste Grün-Triumph eines afrikanischen Radprofis ist dem dreifachen Etappensieger nur noch theoretisch zu nehmen. Allerdings muss Girmay das Ziel am Sonntag erreichen.

Besonders der Freitag dürfte dabei für die Sprinter eine Herausforderung werden, am Ende im Zeitlimit zu bleiben. Die Strecke führt über die 2.802 Meter hohe Cime de la Bonnette und damit über den höchsten Punkt, der bei der Tour jemals erreicht wurde. Es ist die zweithöchste asphaltierte Straße in den Alpen nach der Ötztaler Gletscherstraße in Österreich. Der fast 23 Kilometer lange Anstieg ist der zweite von drei schweren Bergen, die alle mehr als 2.000 Meter hoch sind.

Wenn Jonas Vingegaard im Gesamtklassement tatsächlich noch Hoffnungen auf den Gesamtsieg hat, muss er Pogacar bereits an der Cime de la Bonnette attackieren. Allein am Schlussanstieg nach Isola 2000 wird der Däne die mehr als drei Minuten Rückstand nicht mehr gutmachen können. (SID/dpa)