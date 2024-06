Basketball / Auf in die zweite Runde: Start der 3×3 Luxembourg Tour am Samstag in Belval

3×3-Fans werden in den kommenden Wochen im Großherzogtum wieder auf ihre Kosten kommen, denn zum zweiten Mal findet ab Samstag die Luxembourg Tour statt, die ihren Auftakt in Belval feiert.

Dass das 3×3 in Luxemburg eine aufstrebende Disziplin ist, zeigen nicht zuletzt die Resultate der rezenten Vergangenheit. Das Damennationalteam qualifizierte sich bekanntlich im letzten Jahr für die Endrunde der Europameisterschaft. So war es nur logisch, dass die Trendsportart, die inzwischen auch bereits den Sprung ins Programm der Olympischen Spiele geschafft hat, auch national weiter gefördert werden soll. Im letzten Jahr wurde somit erstmals eine 3×3-Tour ins Leben gerufen, die in diesem Sommer in ihre zweite Runde gehen wird. Der Startschuss wird am Samstag auf Belval fallen, wo der Basket Esch das Turnier auf der place de l’Académie veranstalten wird. Eine Woche später wird der Racing Luxemburg die 3×3-Spieler dann in der Hauptstadt, in der Philharmonie, empfangen, bevor man am 13. Juli weiter nach Wiltz zieht, wo die Sangliers den dritten und letzten Stopp der diesjährigen Tour organisieren werden.

„Im letzten Jahr gab es drei Stopps, bei denen man sich für das große Finale qualifizieren konnte. In diesem Jahr wird es ein solches nicht geben, jeder kann somit an allen Turnieren teilnehmen“, erklärt Nadia Mossong, die beim Basketballverband für das 3×3 verantwortlich ist. Mossong freut sich, dass die Tour 2024 in diesem Jahr auch ganz im Norden Station machen wird. „So hat wirklich jeder wenigstens einmal die Möglichkeit, an einem Wettkampf teilzunehmen, im letzten Jahr war das Ganze nämlich eher im Süden verteilt.“ Eine Neuerung wird es auch hinsichtlich der Spielfelder geben. Stand im letzten Jahr nämlich nur ein professioneller 3×3-Boden zur Verfügung, so sind es dieses Mal zwei, was auch die Qualität noch einmal hochschrauben dürfte.

45 Mannschaften zum Auftakt

Die Nachfrage für den Auftakt in Esch ist derweil groß, 45 Mannschaften haben sich für das Turnier am Samstag eingeschrieben, das um 10 Uhr mit den Gruppenspielen starten und um 15.40 Uhr mit dem Finale bei den Herren enden wird. In sieben Kategorien wird hier gespielt, vier bei den Herren (Elite, U14, U16, U18), zwei bei den Damen (U15 und U17) und eine Mixed (U12). Für welche Kategorien ein Turnier geöffnet ist, hängt laut Nadia Mossong im Endeffekt von den Kapazitäten der jeweiligen Veranstalter ab, ob es sich nun um den verfügbaren Platz oder die Manpower handelt. „Natürlich hätten wir am liebsten alle Kategorien dabei, das ist aber leider nicht möglich.“ Am Ende hofft die ehemalige Nationalspielerin, dass die zweite Auflage der 3×3-Tour ebenfalls ein großer Erfolg wird und vor allem, dass das Wetter mitspielt, denn im letzten Jahr musste das Finale aufgrund von strömendem Regen kurzfristig in die Halle ausweichen. „Auch wenn man ein Turnier in der Halle spielen kann: Es ist natürlich nicht dasselbe.“

Nach der 3×3-Tour ist der Spaß dann auch noch nicht vorbei, denn gemeinsam mit der City Concorde werden auf dem Parking Vendôme am 20. und 27. Juli zwei weitere Wettkämpfe stattfinden. „Insgesamt gibt es damit fünf Turniere, also ein volles Programm“, freut sich Nadia Mossong. Die gesamte Anlage wird dann auch bis zum 5. August stehen bleiben, alle 3×3-Begeisterten können sich damit auch unter der Woche hier treffen und gemeinsam ein paar Körbe werfen. „Genau das, was den Spirit des 3×3 ja eigentlich auch ausmacht.“