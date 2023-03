Gleich mehrere Aufgaben standen am Wochenende für die luxemburgischen Judoka auf dem Programm. Allen voran der Auftritt von Claudio Dos Santos am Samstag bei den European Open in Rom.

Der Differdinger Claudio Dos Santos (-73 kg) musste in der ersten Runde eine Niederlage gegen Luigi Brudetti einstecken, der Italiener gewann auf Wazari. Nationaltrainer Jasper Huitsing war aber nicht unzufrieden: „Claudio hat es definitiv besser gemacht als zuletzt in Warschau. Leider musste er in der ersten Hälfte eine unglückliche Wertung hinnehmen und konnte trotz aller Bemühungen nicht zurückschlagen.“ Nicht besser sollte es Bruder Kevin Dos Santos beim Europacup (U18) in Zagreb ergehen, der ebenfalls eine Erstrundenniederlage hinnehmen musste. Der Jugendnationaltrainer hatte Verständnis: „Er ist neu in die Tour eingestiegen und muss in den nächsten Monaten erst Erfahrung auf diesem Niveau sammeln.“

Viel besser machte es sein Mitstreiter Micha Welter. Der Strassener konnte seine fünf ersten Kämpfe auf dem kroatischen Tatami gegen Zubkov (UKR), Guliyev (AZE), Kavnik (SLO), Altena (NED) und Eyvazli (AZE) auf Ippon gewinnen. Erst im Finale zog Welter gegen Aslan Kotsoev (AZE) den Kürzeren, durfte sich aber über Silber freuen. „Micha kämpfte das Turnier seines Lebens. Er ist den ganzen Tag sehr fokussiert geblieben und hat in jedem Kampf eine tolle, sowohl kämpferische als auch taktische Leistung hingelegt“, so Trainer Sascha Herkenrath.

Der JC Wintger war hingegen ein würdiger Vertreter des Großherzogtums, mit einem dritten Platz im Mannschaftsklassement beim „Challenge Philippe Istat“ in Forrières (B). Ausschlaggebend waren dabei die acht Goldmedaillen von Darlène Nghufang, Jeremy Valentin, Souhaib Moudhich (alle U18), Charleen Serrig, Jack Serrig, Adam Ajdinovic (alle U13), Erol Ajdinovic und Ilay Philippe (beide U11). Hinzu kamen zweimal Silber für Emily Spaus (U18) und Xenia Arendt (U11) sowie siebenmal Bronze für Ebby Bendels, Manon Couque (U18), Maja Stankiewicz (U15), Imram und Mehemd Jusufovic (U13), Jack Klein und Oscar Mutschen (U11). Pech hatte Philippe Schares (U13), der das Podium knapp verfehlte.