Ein Duell auf Augenhöhe? Mamer trifft im Final Four am Donnerstag auf die Gym.

Am Donnerstagabend beginnt das Pokal-Wochenende mit den Halbfinalspielen der Damen. In der Walferdinger Halle stehen sich Mamer und Gym sowie Bartringen und Diekirch gegenüber.

Dass das erste Spiel, die Partie zwischen Gym und Mamer, das vorgezogene Finale ist, braucht man niemandem, der sich nur ein bisschen in der luxemburgischen Volleyballwelt auskennt, zu erklären. Vor gerade mal drei Wochen hatte Mamer noch die klare Favoritenrolle in diesem Duell eingenommen. Zu dem Zeitpunkt hatte das Team, nachdem man das Rückspiel in der Meisterschaft gegen die Gym gewonnen hatte, auch noch gegen den amtierenden Meister Walferdingen zweimal gewonnen – einmal im Pokal-Viertelfinale sowie in der Meisterschaft. Viele, und nicht nur Mamer Anhänger, sahen schon das Double am Horizont winken. Doch seitdem sind neue Zeiten eingeläutet worden.

Im Halbfinale Richtung Meistertitel setzte sich die Gym in beiden Spielen recht klar gegen den Favoriten durch. Mamer hatte viel Glanz verloren und Bonneweg war gleichzeitig zur besten Form aufgelaufen. „Endlich war unsere Annahme stabil und darauf konnte die Zuspielerin Tsvetelina (Nikolova) ihr Spiel aufbauen. Auch unser Aufschlag vermochte den Gegner so unter Druck zu setzen, dass er Schwierigkeiten hatte, ins Spiel zu finden. Zudem sind wir als geschlossenes Team aufgetreten und konnten das Spiel jederzeit kontrollieren“, resümierte Gym-Kapitänin Cindy Schneider das Halbfinale.

Wollen sie ein Wörtchen um den Sieg mitreden, müssen Annalena Mach und Co. sich von Anfang an auf ihre Qualitäten berufen und dürfen der Gym nicht die Kontrolle so offen überlassen wie in den letzten beiden Spielen. Die hierzu nötigen Spielerformate sind ganz klar vorhanden, müssen aber auch ihr Können abrufen. Das ist ihnen einige Male, auch gegen die besten Gegner, diese Saison schon gelungen. Warum also nicht ein weiteres Mal? Doch sollte Mamer dem Gegner erlauben, die Spielkontrolle zu übernehmen, dann wird es sehr schwer werden.

Bartringen im zweiten Halbfinale Favorit

Klar ist auch, dass der Sieger des zweiten Halbfinalspiels zwischen Diekrich und Bartringen es im Finale sehr schwer haben wird. Favorisiert ist Bartringen. In der Saison hat das Team von Trainer Andrey Gorbachev dreimal gegen Diekirch gespielt und auch drei Siege errungen. In der Tabelle der Meisterschaft hat Bartringen mehr als doppelt so viele Punkte erspielt als der Gegner. Hier würden wohl alle Prognosen über den Haufen geworfen, sollte Diekirch am Ende die Nase vorn haben. Aber man weiß ja nie, bekanntlich hat der Pokal seine eigenen Gesetze. Eigentlich kann Bartringen sich nur selbst ein Bein stellen, sollte es den Gegner, auf alle Voraussetzungen vertrauend, auf die leichte Schulter nehmen.

Am späten Donnerstagabend werden wir klüger sein, wer denn schlussendlich das Finale bestreiten darf. Dieses findet am Samstagnachmittag um 18.30 Uhr Walferdingen statt.