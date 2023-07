Bei der EM der Division B im bulgarischen Sofia machen die FLBB-Mädchen am Mittwoch mit einem Sieg gegen Österreich den Viertelfinaleinzug perfekt. Dabei zieht Ehis Etute mit ihren Leistungen weltweites Interesse auf sich.

Sie sorgen in der bulgarischen Hauptstadt derzeit für ordentlich Furore: die U18-Mädchen der FLBB. Bei der Europameisterschaft (B-Division) in Sofia hat das Team von Trainer Rumen Galabov in der Gruppenphase seine drei Spiele gewonnen und steht damit als Tabellenerster der Gruppe C im Viertelfinale und beendet die EM bereits sicher als eines der besten acht Teams des Turniers. Ein Kunststück, das in der rezenten Vergangenheit Jugendmannschaften der FLBB nur äußerst selten gelungen ist.

Dabei lieferten die Nachwuchs-Basketballerinnen bereits zum Auftakt am Freitag einen wahren Krimi gegen Griechenland ab, den man in der Schlusssekunde mit 63:62 gewinnen konnte. Entscheidende Spielerin auf dem Parkett war keine Geringere als Ehis Etute, die mit ihren gerade einmal 17 Jahren schon zu den Stammkräften bei den Damen gehört und bekanntlich als größtes Talent des nationalen Basketballs gilt. Es war die Düdelingerin, die sich in den letzten beiden Sekunden der Partie unter dem Korb gegen gleich zwei Gegenspielerinnen durchsetzte und ihrem Team den Erfolg sicherte. Das Auftaktmacht schloss Etute dann auch mit 26 Punkten und 19 Rebounds ab.

40 Punkte, 33 Rebounds

Ehis Etute macht mit ihren Leistungen bei dieser EM weltweit auf sich aufmerksam Foto: FIBA

Im zweiten Spiel gegen Rumänien setzte die Spielerin, die in ihrem jungen Alter ebenfalls schon Eurocup-Erfahrung besitzt, noch einmal einen drauf. 40 Punkte, 33 Rebounds, acht Steals, sechs Assists und ein Effizienz-Wert von 63. Zahlen, die man so nur selten zu sehen bekommt und sogar ihren Weg auf die Facebook-Seite des Weltverbandes FIBA fanden. Diese Leistung ist damit auch Basketball-Fans außerhalb Europas nicht entgangen und wurde weltweit auf den sozialen Medien diskutiert. Auf der Internetseite des Turniers wurde diese dann auch als „one of the greatest FIBA youth performances“ bezeichnet. Das Spiel wurde übrigens mit 92:82 gewonnen.

Am Mittwoch stand für das Team schließlich das letzte Gruppenmatch gegen Österreich auf dem Programm. Auch hier zeigten die FLBB-Mädchen, dass mit ihnen im weiteren Verlauf des Turniers zu rechnen sein muss. Mit 73:64 setzte sich Luxemburg durch und machte so den ersten Tabellenrang und den Viertelfinaleinzug fix. Dass die Mannschaft aus mehr Spielerinnen als nur Ehis Eute besteht, zeigten sie dann auch in dieser Partie. Denn es war die Walferdingerin Isa Hämäläinen, die dieses Mal zur Topscorerin avancierte und am Ende 28 Punkte und acht Rebounds auf ihrem Konto stehen hatte. Etute kam auf 19 Punkte und 22 Rebounds und auch ihre T71-Teamkollegin Seila Skrijelj setzte mit ihren neun Punkten und sechs Rebounds wichtige Akzente.

Am Freitag geht es für das Team von Rumen Galabov nun mit dem Viertelfinale weiter, in dem sie auf die Slowakei, den Zweitplatzierten der Gruppe D, treffen werden. Gespannt sein darf man auf jeden Fall, wie weit die Reise in diesem EM-Turnier für die jungen Luxemburgerinnen noch gehen wird.

Im Überblick EM, Divison B, Gruppe C:

Griechenland – Luxemburg 62:63

Luxemburg – Rumänien 92:82

Österreich – Luxemburg 64:73