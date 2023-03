Diekirch hielt lange dagegen, zeigte eine seiner stärksten Leistungen der Saison. Am Ende setzte sich der Favorit Bartringen dann doch durch.

Im zweiten Halbfinale standen sich Diekirch und Bartringen gegenüber. Hier war Bartringen klarer Favorit, doch am Anfang merkte man wenig davon. Der Diekircher Coach Marian Constantin hatte sein Team teilweise umgestellt und seine Tochter Yasmin von der Liberoposition in die Annahme geschoben. In ihrer Position wurde sie von Kata Gulyas ersetzt. Die Zuspielerin Yascha Wagner war nach einigen Spielen verletzungsbedingter Pause wieder in der Mannschaft. Diekirch setzte sich sofort ab (8:4). Dann erwachte auch Bartringen so langsam und zog gleich (8:8). Bis 16:16 verlief das Spiel nun auf Augenhöhe, ehe Bartringen sich langsam absetzen konnte und mit 24:20 führte. Vier Satzbälle: Diekirch spielte nun Risiko und wurde belohnt. Die vier Satzbälle wurden abgewehrt und man führte sogar mit 25:24. Dann gewann Bartringen drei Bälle in Folge und es stand 1:0.

Auf 1:2 verkürzt

Ohne Änderungen ging man in den zweiten Satz. Diesmal gehörte der bessere Start dem Favoriten. Kelsey Chambers kam immer besser ins Spiel und war kaum noch im Block zu stoppen. Relativ leicht konnte sich Bartringen diesmal mit 25:19 durchsetzen. Nun waren Teso und Co. auf dem besten Weg ins Finale. Doch dies sah Diekirch anders und erhöhte den Druck auf das Bartringer Team. Und dieses hielt nicht mehr stand. Nach 25 Minuten war die kleine Überraschung da und Diekirch konnte auf 1:2 herankommen. Bartringen hatte es versäumt, den Sack zuzumachen.

Der vierte Satz, in dem sich Bartringen wieder einen Vorsprung erspielte, diesen wieder abgeben und sich neu ins Zeug legen musste, plätscherte teilweise dahin. Einige Spielerinnen wurden immer müder. Doch dann besannen sich die Spielerinnen von Trainer Andrey Gorbachev wieder darauf, dass sie ins Finale wollten. Sie erhöhten nochmals den Druck, warfen die letzten Kräfte ins Spiel und konnten sich nach dem 3:1-Sieg glücklich in die Arme nehmen. Sie waren im Finale angekommen und werden sich nun am Samstag um 18.30 Uhr an Mamer messen können. „Wir waren heute nicht immer Herr der Lage und verkrampften öfters. Doch dem Gegner müssen wir auch gratulieren, denn Diekirch zeigte sein wohl bestes Spiel diese Saison“, so die Zuspielerin Teso nach dem gewonnenen Halbfinale.