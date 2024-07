Conference League / Alles offen im Rückspiel: UNA Strassen trennt sich 0:0 von KuPS 

In der ersten Runde der Qualifikation zur Conference League hat sich UNA Strassen ein 0:0 gegen den finnischen Tabellenführer Kuopion PS erarbeitet. Sahen die Zuschauer im Stade Municipal von Differdingen in der ersten Halbzeit noch eine spielbestimmende finnische Mannschaft, drehte die UNA in ihrem ersten europäischen Spiel im zweiten Durchgang mächtig auf, verpasste aber einen Treffer.

Die UNA fuhr von Beginn an ein wahres Abwehr-Bollwerk auf: Im Spiel gegen den Ball agierte das Team von Vitor Pereira in einem 5-4-1-System, im Spiel mit dem Ball wechselten sie in ein 3-5-2. Kapitän Denis Agovic, Gautier Bernardelli und Denis Schütte bildeten die Dreierkette, die beiden Außenspieler Amine Zenadji und Bruno Correia ließen sich in die Dreierkette fallen, sobald KuPS im Ballbesitz war.

Kuopio hatte von Beginn an mehr vom Spiel, ohne sich aber zwingende Chancen zu erarbeiten. So bot sich den 1.046 Zuschauern im Stade Municipal von Differdingen in der ersten halben Stunde das gleiche Bild: Strassen stand tief und KuPS hatte den Ball – doch wirklich was anfangen konnten die Finnen mit dem Spielgerät auch nicht. Strassen hingegen versuchte bei Ballgewinnen, schnell in die Spitze zu spielen, doch zu ungenau, zu einfache Fehler unterliefen ihnen im Spiel mit dem Ball.

So kam es, dass in den ersten 30 Minuten kein einziger Torschuss von beiden Mannschaften abgegeben wurde. Erst dann wurde es im Strassener Strafraum etwas gefährlicher: UNA-Keeper Koray Özcan war erst bei einer missratenen Flanke zur Stelle, dann blockten die Strassener Verteidiger gleich zwei Schüsse kurz vor dem Tor ab. Richtig gefährlich wurde es in Minute 35, als die Strassener Abwehr kurz unaufmerksam war: Nach einem Einwurf in den Strafraum musste sich Özcan richtig strecken, um den Rückstand zu verhindern.

Aber auch die 14 mitgereisten finnischen Fans mussten zusehen, wie ihre Mannschaft nicht wirklich mehr mit dem Ball anfangen konnte. Sinnbildlich dafür war ein Schussversuch von Kuopios Saku Savolainen, der den Ball aus etwa 30 Metern Richtung Differdinger Zentrum jagte. Strassen hingegen prüfte durch eine Flanke von Zenadji den KuPS-Keeper, der aber zur Stelle war.

Rot nach Kopfstoß

Zur Halbzeit wurde Perez ausgewechselt, ihn ersetzte Azong. Der Mittelstürmer setzte gleich einen Akzent, wurde bei einem Konterversuch gefoult, weswegen KuPS-Verteidiger Ibrahim Cissé mit Gelb verwarnt wurde. Die UNA wurde plötzlich viel aktiver. Ein Schuss von Zenadji wäre gefährlich aufs Tor gekommen, wenn kein finnischer Verteidiger geblockt hätte – doch die große Chance zum 1:0 hatte Gonçalves Teixeira. In der 64. Minute taucht er nach starkem Zuspiel frei vor dem KuPS-Torhüter auf, scheiterte aber an dem Schlussmann.

Die Einwechslung von Azong machte sich bezahlt. Wieder wurde er in die Tiefe angespielt, wieder musste die KuPS-Verteidigung ihn per Foul stoppen – wieder gab es eine Gelbe Karte. Strassen hatte auf einmal mehr vom Spiel und war näher am Führungstreffer als der Gegner. Bernardelli und der eingewechselte David Dadashev hatten weitere Chancen, das 1:0 zu machen.

Den nächsten Aufreger in einer munteren zweiten Halbzeit gab es in Minute 75: Nach einem Kopfstoß gegen De Souza gab es für KuPS-Verteidiger Ibrahim Cissé die Rote Karte. In ein Tor konnte Strassen die Überzahl allerdings nicht mehr ummünzen. In der Schlussphase musste Correia Mendes noch verletzt ausgewechselt werden. Für das Rückspiel am kommenden Donnerstag in Finnland ist für Strassen aber alles offen.

Statistik UNA Strassen: Özcan – E. Agovic, Bernardelli, Schütte – Zenadji, Da Cruz (67. Dadashev), D. Agovic, Correia (90. Rastoder), De Souza (83. Myre), Gonçalves Teixeira (67. Revés Cavaco) – Perez (46. Azong)

KuPS: Kreidl – Hämäläinen (59. Luyeye-Lutumba), Cissé, Miettinen, Antwi – Pennanen, Siltanen (75. Ruoppi), Oksanen (79. Da Graça), Savolainen – Voutilainen (59. Vidjeskog), Muzinga (75. Diawara)

Schiedsrichter: Jonasson –Sigurdsson, Gudlaugsson (alle Island)

Gelbe Karten: Da Cruz, Zenadji – Cissé, Miettinen

Rote Karte: Cissé (Tätlichkeit)

Beste Spieler: E. Agovic, Azonga – Savolainen

Zuschauer: 1.046 zahlende