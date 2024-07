Tour de France / 13. Etappe: Philipsens zweiter Streich – Ereignisreicher Tag für die Luxemburger

Jasper Philipsen gewann am Freitag die 13. Etappe der Tour de France im Sprint. Während es in der Gesamtwertung keine Veränderungen gibt, war es für die beiden Luxemburger ein ereignisreicher Tag.

Für die beiden luxemburgischen Radsportler war die13. Etappe der Tour de France am Freitag vor allem zu Beginn etwas speziell. Bob Jungels (Red Bull-Bora hansgrohe) hatte sogar schon vor dem Start der Etappe eine Hiobsbotschaft im Gepäck: Der Kapitän seines Teams, Primoz Roglic, musste die Tour aufgeben.

Vor dem Start in Agen hatten sich die schlimmsten Befürchtungen vom deutschen Team bestätigt: Nach seinem (nicht selbst verschuldeten) Sturz am Donnerstag muss der Slowene frühzeitig die Heimreise antreten. Roglic habe sich „keine Brüche“ zugezogen, trotzdem seien die Auswirkungen „zu stark“, sagte Sportdirektor Rolf Aldag: „Wir haben uns ein halbes Jahr auf eine Strategie vorbereitet, nämlich mit Roglic zu versuchen, die Tour zu gewinnen. Dieses Ziel existiert nicht mehr.“

Für Jungels ändert sich damit die Herangehensweise bei der Tour. Eigentlich sollte er nur für Roglic fahren, nun kann er voraussichtlich auch mal ein eigenes Ergebnis herausfahren. Auf den letzten Etappen könnte ihm das eine oder andere Teilstück entgegenkommen.

Kevin Geniets hatte derweil am Freitag genau dieses Ziel in Angriff genommen; nachdem er bereits am Donnerstag versucht hatte, in die Ausreißergruppe zu fahren, gelang es ihm am Freitag. 21 Radsportler, darunter eben Geniets, aber auch Mathieu van der Poel, Matej Mohoric, Adam Yates, Michal Kwiatkowski, Jakob Fuglsang oder Magnus Cort Nielsen, fuhren vorne weg. Doch so richtig ließ das Peloton die Gruppe nicht ziehen, was vor allem daran lag, dass Yates in der Gesamtwertung noch zu gut platziert war (8. auf 6:57 Minuten).

Pogacar verliert Edelhelfer

Am Ende holte sich der Belgier Jasper Philipsen seinen zweiten Sieg des Jahres bei der Tour de France, indem er am Freitag in Pau die 13. Etappe im Sprint gewann. Philipsen gewann vor dem Belgier Wout van Aert, der erneut Zweiter wurde, und dem Deutschen Pascal Ackermann in einem Finale, das noch von einem heftigen Sturz geprägt war. Es war Maxime van Gils, der für seinen Kapitän Arnaud De Lie anfahren wollte und auf dem letzten Kilometer mit Amaury Capiot, dem Anfahrer von Arnaud Démare, zusammenstieß. Der Sturz, bei dem mehrere Fahrer mitgerissen wurden, führte zu einem Bruch. Pogacar fand sich im Gegensatz zu mehreren anderen Führenden in einer ersten Gruppe wieder, aber alle wurden aufgrund der Drei-Kilometer-Regel in der gleichen Zeit eingestuft.

Tadej Pogacar behält das Gelbe Trikot mit 1:06 Minuten Vorsprung auf den Belgier Remco Evenepoel und 1:14 Minuten auf den Dänen Jonas Vingegaard. Pogacar verlor aber mit Juan Ayuso einen wertvollen Teamkollegen für die Berge – der Spanier erkrankte am Donnerstag.

Am Samstag fährt das Peloton in Richtung Pyrenäen zur ersten Gipfelankunft am Pla d’Adet, wobei unterwegs unter anderem der Tourmalet erklommen werden muss.