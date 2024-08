Vuelta / 11. Etappe: Dunbar siegt, Roglic holt auf

Der Ire Eddie Dunbar hat am Mittwoch die elfte Etappe der Vuelta gewonnen. Im Kampf um die Gesamtwertung hat Primoz Roglic derweil Ben O’Connor unter Druck gesetzt und einige Sekunden auf den Führenden gutgemacht.

Der slowenische Radstar Primoz Roglic vom Team Red Bull-Bora-hansgrohe hat bei der Spanien-Rundfahrt seine Aufholjagd gestartet und einen ersten Punktsieg gegen Spitzenreiter Ben O’Connor gefeiert. Beim Ausreißererfolg des Iren Eddie Dunbar auf der elften Etappe nahm der dreimalige Vuelta-Champion Roglic dem australischen Gesamtführenden 37 Sekunden ab und zeigte sich gerüstet für den Kampf um das Rote Trikot.

Dunbar (Jayco-AlUla) setzte sich am Mittwoch nach anspruchsvollen 166,4 Kilometern mit Start und Ziel in Padron aus einer über 30 Fahrer zählenden Spitzengruppe mit zwei Sekunden Vorsprung auf den Belgier Quinten Hermans (Alpecin-Deceuninck) durch.

Roglics Mannschaft attackierte dahinter im knackigen Anstieg am Puerto Cruxeiras rund zehn Kilometer vor dem Ziel aus dem Hauptfeld heraus. O’Connor konnte nicht folgen. Der Slowene setzte sich mit einer Gruppe ab, O’Connor kämpfte um den Anschluss, kam aber nicht mehr heran. Roglic hatte schließlich 3:31 Minuten Rückstand auf den Etappensieger und liegt in der Gesamtwertung nun 3:16 Minuten hinter O’Connor (Decathlon AG2R La Mondiale) zurück.

Der Luxemburger Michel Ries (Arkéa – B&B Hotels) überquerte die Ziellinie am Mittwoch als 91. auf 10:06 Minuten. Kevin Geniets (Groupama-FDJ) verlor erneut viel Zeit und wurde 155. mit 21:38 Minuten Rückstand auf den Tagessieger. In der Gesamtwertung liegen Ries als 60. und Geniets als 140. bereits mehr als eine bzw. zwei Stunden zurück.

Die Favoriten auf den Gesamtsieg sind am Donnerstag erneut gefordert, wenn die kurze, aber anspruchsvolle Etappe mit der Bergankunft in der Skistation von Montana de Manzaneda (1.491 m) in Galicien endet. Der Schlussanstieg ist zwar lang, aber nicht sonderlich steil. Die Spanien-Rundfahrt endet am 8. September in Madrid.