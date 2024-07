Conference League / 1:0 gegen Atlétic Escaldes: F91 leidet, kämpft und siegt in Andorra

Der F91 Düdelingen hat in Andorra den Grundstein zum Einzug in die zweite Runde der Conference-League-Qualifikation gelegt. Im ersten Spiel gegen Atlétic Escaldes erkämpfte sich die Mannschaft von Trainer Marco Martino einen 1:0-Sieg. Das Rückspiel findet am kommenden Donnerstag (19.00 Uhr) in Düdelingen statt.

Ein erster Schritt in Richtung Runde zwei der Conference League ist gemacht. Dank eines Freistoß-Traumtors von Filip Bojic setzte sich der F91 Düdelingen am Donnerstagabend mit 1:0 im Hinspiel gegen Atlétic Escaldes durch. „Es war ein richtig hartes Spiel“, blickte F91-Präsident Gerry Schintgen wenige Augenblicke nach dem Abpfiff auf die Begegnung in Andorra zurück. „Es war extrem warm und schwül. Wir sind nicht sofort gut ins Spiel gekommen und haben gelitten. Aber ich muss sagen, die Mannschaft hat eine super kämpferische Leistung gebracht. Sie war sehr diszipliniert, hat super verteidigt und der Torwart hat jeden Ball, der aufs Tor kam, festgehalten. Das Spiel wurde als Mannschaft gewonnen. Sie hat richtig gekämpft. Ich ziehe den Hut vor der heutigen Leistung.“

Dabei hatte der F91 zunächst Schwierigkeiten, ins Spiel zu finden. Die erste gefährliche Aktion ging nämlich nach sieben Minuten auf das Konto von Atlétic Escaldes. Nach einem Eckball war Keeper Desprez aber rechtzeitig zur Stelle, um zu klären. Erst zehn Minuten später spielte sich dann Düdelingen seine erste gute Chance heraus. Hadji wurde im Strafraum in Szene gesetzt, sein Schuss jedoch vom gegnerischen Torhüter pariert. Die Martino-Truppe hatte sich mittlerweile ins Spiel gekämpft und belohnte sich prompt in der 17. Minute: Nach einem Foul an Stumpf erhielt der F91 im linken Mittelfeld einen Freistoß. Bojic brachte den Ball im hohen Bogen in den Strafraum – und dieser fand den direkten Weg ins Tor. Knapp zehn Minuten danach sorgte ein weiterer Freistoß von Kirch erneut für Gefahr, doch diesmal klärte der Torwart. Escaldes erhöhte in der Folge den Druck, aber Schlussmann Desprez blieb in der 35. und 39. unbezwingbar.

Die Hausherren eroberten nach dem Seitenwechsel die größeren Spielanteile. Sie drückten Düdelingen in die eigene Hälfte und spielten sich mehrere Chancen heraus, allerdings ohne wirklich für ernsthafte Gefahr zu sorgen. Die Düdelinger Abwehr war einfach zu stark. Von 15 Schüssen nach 70 Minuten hatten die Andorraner nur zwei aufs Tor gebracht. Der F91 versuchte es dagegen nun vorwiegend mit Konterangriffen, blieb allerdings ebenfalls glücklos. Die beste Gelegenheit des zweiten Abschnitts hatte Escaldes in der 80. Minute per Freistoß an der Strafraumgrenze – doch an dem starken Düdelinger Schlussmann war erneut kein Vorbeikommen. Und so blieb es – auch nach acht Minuten Nachspielzeit – bei dem 1:0 für den F91.

Die Heimreise per Bus traten die Düdelinger schon in der Nacht zum Freitag an, um rechtzeitig für das Rückspiel am kommenden Donnerstag erholt zu sein. Schintgen erwartet noch einmal ein schwieriges Spiel. „Es ist noch nicht gelaufen“, sagte er: „Das Rückspiel wird noch einmal richtig hart. Ich wünsche mir, dass wir weiterkommen.“