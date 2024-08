Tour de France Femmes / 1. Etappe: Kool sprintet ins Gelbe Trikot

Die Niederländerin Charlotte Kool hat am Montag die 1. Etappe der Tour de France Femmes gewonnen und sich damit das Gelbe Trikot der Gesamtführenden gesichert.

Am Ende der 123 Kilometer zwischen Rotterdam und Den Haag kam es wie erwartet zum Massensprint. Kool setzte sich dabei im Sprint vor der Finnin Anniina Ahtosalo und der Italienerin Elisa Balsamo durch. Die Sprinterin vom Team DSM-Firmenich übernimmt damit das erste Gelbe Trikot der dritten Ausgabe der Grande-Boucle der Frauen.

Es ist dabei Kools erster Saisonsieg. Die Niederländerin, die im letzten Jahr bei der Etappe in Blagnac Zweite und in Clermont-Ferrand Dritte wurde, hatte noch nie bei der Tour gewonnen. „Es ist ein Traum, der nach einem nicht einfachen Saisonbeginn in Erfüllung geht“, sagte sie nach dem Rennen. „Ich dachte, ich wäre zu früh gegangen, aber ich habe durchgehalten. Das ist vielleicht der schönste Tag meines Lebens.“

Am Ende einer Etappe ohne viele Aktionen, mit Ausnahme eines Angriffs der Australierin Grace Brown 90 km vor der Ziellinie, wurde ein Sprint unvermeidlich. Favoritin Lorena Wiebes aus den Niederlanden hatte 200 Meter vor der Ziellinie ein mechanisches Problem und machte so den Weg frei für ihre Landsfrau. Christine Majerus wurde 105., Nina Berton 108. – beide fuhren in der gleichen Zeit wie die Siegerin ins Ziel.

Die Titelverteidigerin und Favoritin auf ihre eigene Nachfolge, die Niederländerin Demi Vollering, erlebte einen ruhigen Tag, ebenso wie die anderen Podiumsanwärterinnen wie die Polin Katarzyna Niewiadoma oder die Französinnen Juliette Labous und Evita Muzic.

Am Dienstag stehen nun zwei Etappen auf dem Programm. Am Vormittag ist ein 67 kilometer langes Straßenrennen geplant, am Nachmittag kommt es zu einem 6,3 Kilometer langen Einzelzeitfahren rund um Rotterdam. (pg)

Im Überblick 3. Tour de France der Frauen, 1. Etappe: Rotterdam – Den Haag (123 km):

1. Charlotte Kool (Niederlande/dsm-firmenich PostNL) 2:47:40 Stunden, 2. Anniina Ahtosalo (Finnland/Uno-X Mobility), 3. Elisa Balsamo (Italien/Lidl-Trek), 4. Lotta Henttala (Finnland/EF-Oatly-Cannondale), 5. Marianne Vos (Niederlande/Visma – Lease a Bike), 6. Daria Pikulik (Polen/Human Powered Health), … 105. Christine Majerus (Luxemburg/SD Worx-ProTime), … 108. Nina Berton (Luxemburg/Ceratizit WNT) alle gleiche Zeit Stand in der Gesamtwertung nach 1 von 8 Etappen:

1. Kool 2:47:40 Stunden, 2. Ahtosalo 0:04 Minuten zurück, 3. Balsamo 0:06, 4. Henttala 0:10, 5. Vos, 6. Pikulik, … 105. Majerus, … 108. Berton alle gleiche Zeit