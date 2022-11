Zwei aggressive Betrunkene in der rue de Strasbourg, ein Räuber in Düdelingen

Die Polizei hatte in Luxemburg am Wochenende (des 12./13. November) wieder einiges zu tun – auch, weil mache Leute ihre Freizeit nicht ohne Ärger zubringen können. So wurde die Polizei in der Nacht auf Samstag alarmiert, weil in der rue de Strasbourg in Luxemburg-Stadt ein Mann von einem anderen „tätlich angegriffen“ wurde, wie die Polizei meldet. An Ort und Stelle konnten das nur leicht verletzte Opfer ebenso wie der mutmaßliche Täter angetroffen werden. Letzterer wurde für weitere Amtshandlungen zur Polizeidienststelle gebracht, wo er sich allerdings zunehmend aggressiv gegenüber den Beamten gezeigt habe.

Trotz seines schlechten Benehmens bekam er eine Einladung zur Übernachtung – in der Arrestzelle. Am Mittag desselben Tages und in derselben Straße wurde wieder ein Mann gemeldet, der in einem Lokal die Angestellten anschrie. Auch diesen Betrunkenen brachten die Beamten, da er sich nicht beruhigen wollte, im Arrest unter.

Einen Räuber konnte die Polizei am Samstag in Düdelingen erst stellen, nachdem er zugeschlagen hatte – wortwörtlich: Mutmaßlicher Täter nach gewalttätigem Diebstahl in Dudelange gestellt.

Gegen 16.20 Uhr hatte er in der rue du Centenaire seinem Opfer eine Tasche entreißen wollen. Als das nicht ohne Gegenwehr blieb, schlug der Täter seinem Opfer gegen den Kopf und flüchtete – was allerdings nicht lange vorhielt: Nach einiger Zeit konnte der mutmaßliche Täter ausfindig gemacht und gestellt werden.