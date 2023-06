Rein rechnerisch könnte mit Mandy Arendt (Piraten) zum ersten Mal eine Bürgermeisterin an der Spitze der Gemeinde stehen

Für die Wahl am Sonntag hatten sich wenige Wochen vor dem Urnengang sieben der insgesamt 13 Kandidaten für eine gemeinsame Wahlkampagne zusammengefunden. Mit 487 von 1.238 möglichen Stimmen wurde Patrick Berens Erstgewählter, gefolgt von Mandy Arendt (463) und Daniel Rocha (460). Der einstige Bürgermeister Fernand Diederich erhielt lediglich 435 Stimmen, gefolgt von Daniel Dallo (415), Isabelle Wickler (415), Jacqueline Majeres (394), Virginie Schwinn Torres (376) und Yann Pellé (349).

Jetzt hätte man annehmen können, dass der Erstgewählte in dieser Majorzgemeinde den Bürgermeisterposten übernehmen würde und dass die beiden nächstgewählten Mandy Arendt und Daniel Rocha für die Schöffenposten infrage kämen. Doch weit gefehlt. Erstens wurden nur vier aus der obengenannten Mannschaft gewählt, die damit keine Mehrheit erringen konnte, zweitens peilt Patrick Berens laut Tageblatt-Informationen nicht unbedingt den Chefposten an, dafür aber vielleicht ein Schöffenamt. Demnach könnte Colmar-Berg zukünftig rein rechnerisch mit Mandy Arendt (Piraten), die nur 24 Stimmen weniger als Berens verbuchen konnte, zum ersten Mal eine Bürgermeisterin an der Spitze der Gemeinde haben.

Auf unsere Anfrage hin bestätigte uns Patrick Berens am Montagnachmittag Folgendes: „Es stimmt. Als Neueinsteiger möchte ich nicht gleich auf dem Bürgermeisterstuhl sitzen. Die neun gewählten Kandidaten werden sich am Dienstagabend zu Sondierungsgesprächen treffen. Ich hoffe, dass wir abschließend eine Entscheidung treffen können, die von jedem der Gewählten mitgetragen werden kann.“