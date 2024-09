Luxemburg / Welle von Einbrüchen am Montagabend: Verbrecher auf frischer Tat ertappt

Mehrere Einbrecher haben am Montag in Luxemburg ihr Unwesen getrieben – die Polizei konnte einige von ihnen dingfest machen. Ein Überblick über die Geschehnisse.

Die Polizei bekam am Montagnachmittag Meldungen über Einbrüche in ein Restaurant und ein Café in der rue de Macher in Remich. Polizeibeamte konnten im Rahmen einer umgehend eingeleiteten Fahndung den Tatverdächtigen in der Nähe finden und stellen. Anschließend nahm die Streife den Verdächtigen auf Anordnung der Staatsanwaltschaft fest. Das geht aus dem Polizeibulletin vom Dienstag hervor.

Noch am selben Abend bekam die Polizei gleich mehrere Meldungen über weitere Einbrüche. So zum Beispiel verschafften sich zwei Täter gegen 21 Uhr Zugang zum Inneren eines Einfamillienhauses in der route de Thionville in Hesperingen. Kurze Zeit später konnten die Beamten mithilfe der Hundestaffel zwei Tatverdächtige aufspüren und stellen, wie aus dem Polizeibericht vom Dienstag hervorgeht. Die Beamten nahmen die Verdächtigen fest und führten sie am Dienstagnachmittag vor den Untersuchungsrichter.

In Esch hinterließen Einbrecher an jenem Abend ebenfalls ihre Spuren. In der rue de Belvaux haben sich Täter ins Innere einer Wohnung geschlichen und mehrere Räume durchwühlt, bevor sie flüchteten. Das wurde am Dienstag im Bericht der Polizei bekannt gegeben.

Später am selben Abend wurde ein weiterer Einbruch gemeldet. Die Täter drangen in ein Einfamilienhaus in der rue du Parc in Schifflingen ein und durchsuchten mehrere Räume. Als die Bewohner die Eindringlinge auf frischer Tat ertappten, ergriffen diese mitsamt ihrem Diebesgut die Flucht, heißt es in dem Polizeibericht.