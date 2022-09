Raub am Sonntagmorgen: Mann wird in Luxemburg-Stadt mit einem Messer bedroht

Der Start in den Sonntag (4.9.) wurde einem Mann am vergangenen Wochenende reichlich vergällt: Als er gegen 9 Uhr in der rue Nicolas Ernest Barblé in Luxemburg-Stadt aus einem Bus stieg, wurde er von einem Unbekannten erst verfolgt und dann mit einem Messer bedroht – um schließlich seines Handys beraubt zu werden.

Das meldet die Polizei am Montag – und dass das Opfer, immerhin, (körperlich) unverletzt blieb. Ermittlungen seien eingeleitet worden.