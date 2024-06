In einer Pressemitteilung bedankt sich die „Stëmm vun der Strooss“ für die Spende von 2.019 kg Lebensmitteln. Gesammelt wurden sie am vergangenen Samstag im Rahmen der „Journée mondiale contre la faim“ der Vereinten Nationen. 20 freiwillige Helfer waren zwölf Stunden lang in drei Auchan-Filialen im Land für den guten Zweck im Einsatz. Am Ende kamen vor allem Konserven, Nudeln, Reis, Öle, Essig, Süßigkeiten, Kekse, Marmelade, Zwieback und Gebäck zusammen, für die sich Alexandra Oxacelay, Direktorin der „Stëmm vun der Strooss“, sehr bedankt. Insgesamt seien vergangenes Jahr 189 Tonnen Lebensmittel gesammelt, aufbereitet und kostenlos an Bedürftige weiterverteilt worden, heißt es im Pressekommuniqué der „Stëmm“. (Red.)