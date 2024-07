Spende / „Amitié Portugal-Luxembourg“ unterstützt die „Stëmm vun der Strooss“

Im Rahmen ihres traditionellen Sommerfestes, das am Sonntag, dem 30. Juni, auf dem herrlichen Gelände des Echternacher Sees stattfand, überreichte der Präsident des Vereins „Amitié Portugal-Luxembourg“ (APL), Silvio Duarte, einen Scheck in Höhe von 2.500 Euro an Alexandra Oxacelay, Direktorin der „Stëmm vun der Strooss“. Diese Summe war dank des Engagements aller Mitglieder des Vereins während eines Festes am 27. April zusammengekommen. Wie Alexandra Oxacelay betonte, ist es nicht das erste Mal, dass der Verein die „Stëmm“ unterstützt. Sie geht daher davon aus, dass diese Solidarität in direktem Zusammenhang mit der Tatsache steht, dass 14 Prozent der bedürftigen Personen, die täglich in den verschiedenen Sozialrestaurants aufgenommen werden, portugiesischer Abstammung sind. Im vergangenen Jahr wurden in den Sozialrestaurants insgesamt 200.000 Mahlzeiten ausgegeben. (Red)