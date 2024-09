A64 / Wochenend-Sperrung wegen Baumfällarbeiten zwischen Ehrang und Trier

Die A64 in Richtung Luxemburg wird am kommenden Wochenende zwischen den Anschlussstellen Ehrang und Trier vollständig gesperrt. Grund für die zweitägige Sperrung sind dringende Baumfällarbeiten.

Während einer zweitägigen Maßnahme wird die A64 in Fahrtrichtung Luxemburg zwischen der Anschlussstelle (AS) Ehrang und der AS Trier zwischen Samstag gegen 8.00 Uhr und Sonntag gegen 20.00 Uhr komplett gesperrt. Der Grund: dringend notwendige Baumfällarbeiten. Das meldet die Niederlassung West der Autobahn GmbH des Bundes in einer Pressemitteilung vom Dienstag.

Hintergrund der Arbeiten sei die „erforderliche Gefahrenfällung von Gehölzbeständen in dem genannten Streckenabschnitt, deren Standsicherheit nach den Starkregenereignissen und daraus resultierenden Erdrutschungen nicht mehr gewährleistet ist“.

Betroffene können eine örtliche Umleitung an der AS Ehrang über die B53 in Richtung Trier und weiter über die B51 in Richtung Bitburg/Luxemburg zur Wiederauffahrt auf die A64 im Bereich der AS Trier nutzen.