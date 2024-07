Luxemburg / Vorsicht, Betrug: Polizei warnt vor rechtswidrigen Telefonanrufen

Haben Sie auch in letzter Zeit merkwürdige Telefonanrufe erhalten? Die Polizei erklärt in einer Pressemitteilung am Mittwoch, was es damit auf sich hat.

„In der letzten Zeit wurden der Polizei vermehrt betrügerische Anrufe gemeldet, bei denen Kriminelle versuchen, an persönliche Daten der Opfer zu gelangen oder mit denen das Opfer dazu verleitet werden soll, eine spezielle kostenpflichtige Nummer zurückzurufen“, heißt es in der Mitteilung. Dabei würden die Kriminellen häufig auf das sogenannte „Call ID Spoofing“ zurückgreifen, welches die Anzeige einer falschen Telefonnummer ermögliche. „Dadurch wird dem Opfer vorgetäuscht, einen Anruf von einer luxemburgischen Handynummer oder einer offiziellen Behörde zu erhalten, was jedoch nicht der Fall ist“, schreibt die Polizei.

Um sich vor betrügerischen Anrufen zu schützen, rät die Polizei, keine persönlichen Informationen an Unbekannte weiterzugeben – dringende Aufforderungen während eines Anrufs sollten stets misstrauisch machen. Anrufe von angeblichen Behörden und Institutionen könnten überprüft werden, indem im Zweifel die entsprechende Behörde oder Institution über übliche Wege kontaktiert wird. Wiederholte, unerwünschte Anrufe sollten dem Betreiber gemeldet und die Telefonrechnung auf Unregelmäßigkeiten überprüft werden.

Weitere Informationen und präventive Tipps bietet die Polizei unter folgendem Link: https://police.public.lu/de/prevention/arnaques/faux-appels.html.