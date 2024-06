Überschwemmte Straßen, umgestürzte Bäume, vollgelaufene Keller: Am Samstagabend ist ein heftiges Gewitter über Luxemburg gezogen. Besonders im Süden kam es zu Schäden. Die Einsatzzentrale CGDIS verzeichnete 2770 Anrufe und 632 Interventionen. Verletzt wurde niemand.

Zwischen 19.00 Uhr und 00.00 gingen am Samstagabend insgesamt 2770 Anrufe bei der Notrufnummer 112 ein. Das meldet der CGDIS am Samstag in einer Pressemitteilung. Es sei zu 632 Interventionen des CGDIS gekommen – niemand sei verletzt worden.

Ein Unwetter mit starkem Regen und Wind sorgte am Samstagabend vielerorts für Überschwemmungen und umgefallene Bäume. Laut Meteolux seien im Südwesten des Landes stellenweise ungefähr 40 mm innerhalb von nur einer Stunde gefallen. Die Stadt Differdingen ist zum Beispiel besonders von überschwemmten Straßen betroffen.

Auch Esch blieb nicht verschont und es steht Wasser in den Straßen.

Im Gespräch mit dem Tageblatt sagt der Escher Bürgermeister Christian Weis, es sei in Esch am Samstagabend zu Einsätzen an 62 Adressen gekommen. In den meisten Fällen habe es sich um überschwemmte Keller gehandelt, die von der Feuerwehr ausgepumpt werden mussten. Verletzte habe es keine gegeben.

Die Escher Einsatzkräfte seien außerdem von Kollegen aus Hesperingen und aus Kayl unterstützt worden, dies sowohl mit Zusatzpersonal als auch mit zusätzlichen Pumpen. Dank dieser Hilfe sei es unter anderem möglich gewesen, Wasser aus dem Escher Krankenhaus (CHEM) zu pumpen.

Verletzte habe es zwar keine gegeben, aber Schaden sei schon entstanden, sagt der Bürgermeister. Einige Bäume seien auf Autos gefallen und die Polizei habe einige Straßen gesperrt. In Lallingen müssten zum Beispiel am Sonntag in einer Straße die Bäume kontrolliert werden, bevor diese wieder für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht werde.

Durch die vielen Anrufe habe die Notrufzentrale am Samstagabend nicht in jedem Fall sofort handeln können. „In einigen Fällen mussten die Mitarbeiter vom 112 den Leuten sagen, dass sie nicht direkt kommen können und dass sie später zurückrufen“, erklärt Weis. Insgesamt sei Esch gut vorbereitet gewesen, die Zentrale sei ab 23.00 Uhr komplett besetzt gewesen.