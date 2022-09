Die Luxemburger Polizei hatte am Wochenende alle Hände voll mit Unruhestiftern zu tun. Am Samstag gegen 14.50 Uhr wurden den Ordnungshütern zwei Personen gemeldet, die auf einer Baustelle in der rue de Hollerich in Luxemburg-Stadt randalierten. Eine Patrouille begab sich vor Ort und traf dort zwei Frauen an, geht aus dem Polizeibulletin vom Montag hervor. Eine der beiden Unruhestifterinnen kam der Aufforderung der Polizei, das Grundstück augenblicklich zu verlassen, sofort nach – die andere hingegen wurde immer wütender und sprach auf die Polizisten ein. Da die Frau allem Anschein nach zu viel getrunken hatte und ihr Verhalten gegenüber der Streife zunehmend aggressiver wurde, steckten die Polizisten sie zum Ausnüchtern in die Arrestzelle.

Nur kurze Zeit späte wurde die Polizei in die rue de Strasbourg bestellt, da sich dort drei Männer prügelten. Die Polizisten schafften es, die Streitenden zu trennen. Da die Männer laut Polizei aufgrund ihres betrunkenen und aggressiven Zustandes eine Gefahr für sich und andere darstellten, wurden auch sie im Arrest untergebracht.

In der Nacht auf Montag, kurz nach Mitternacht, musste die Polizei erneut wegen Streitigkeiten eingreifen: Beamte trafen in der Hauptstadt in der rue Joseph Junck mehrere Personen an, die lautstark miteinander diskutierten. Die Unruhestifter ließen sich zunächst nicht von den Polizisten davon abbringen, sich gegenseitig weiter zu provozieren, heißt es im Polizeibulletin vom Montag. Erst als die Beamten es schafften, die Streitenden voneinander zu trennen, beruhigte sich die Lage. Nur einer der implizierten Männer suchte weiter die Konfrontation und landete daraufhin in der Arrestzelle.