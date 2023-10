Die Straßenbaugenehmigung von „Ponts et chaussées“ für den Boulevard Grande-Duchesse Charlotte liegt noch länger bei der Escher Gemeinde, als zunächst angenommen. Und zwar seit Juni 2021, und nicht, wie die Straßenbauverwaltung zunächst mitgeteilt hatte, seit Juni dieses Jahres. Am Dienstag war es dort zu einem Unfall auf dem Schulweg gekommen, bei dem eine 15-Jährige verletzt wurde.

„Wir haben einen Sammelantrag gestellt für die Übergänge in der Luxemburger Straße und am Boulevard Grande-Duchesse Charlotte. Seitdem der Antrag bewilligt wurde, haben die Arbeiten begonnen. Angefangen wurde in der Luxemburger Straße und im Planning ist der Fußgängerüberweg am Boulevard als Nächstes dran“, hatte der Escher Schul-, Bauten- und Mobilitätsschöffe Meris Sehovic („déi gréng“) dem Tageblatt am Donnerstag gesagt. In einer Pressemitteilung hatte die Stadt Esch am Dienstag auf den Unfall am Fußgängerüberweg in der Nähe der neuen Wobrécken-Schule reagiert und dabei festgehalten, dass die Gemeinde bei der Straßenbauverwaltung („Ponts et chaussées“) einen Antrag auf eine Straßenbaugenehmigung gestellt habe, da es sich beim Boulevard Grande-Duchesse Charlotte um eine Staatsstraße handele. Und so den Eindruck erweckt, die Genehmigung noch nicht erhalten zu haben.

Das Tageblatt hatte sich daraufhin bei „Ponts et chaussées“ über den Verbleib der Genehmigung erkundigt. Die sei bereits im Juni 2023 ausgestellt worden, so die Antwort der Behörde. Nach der Veröffentlichung des Presseberichts stellte der Pressesprecher der Straßenbauverwaltung am Freitag klar, sich bei der ersten Antwort geirrt gehabt zu haben. Demnach wurde die Genehmigung nicht in diesem Jahr, sondern bereits 2021 ausgestellt. In anderen Worten: Die von der Gemeinde Esch in der Pressemitteilung angesprochene Straßenbaugenehmigung für den Boulevard Grande-Duchesse Charlotte ist seit über zwei Jahren erteilt.

Am Mittwoch wurden am Unfallort erste provisorische Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit am Fußgängerübergang installiert. Vier Baustellenleuchten sollen nun die Autofahrer vor dem Fußgängerüberweg warnen. Die Arbeiten zur definitiven Sicherung (neue Beleuchtung, Verkehrsinsel und Vegetation) sollen so schnell wie möglich beginnen, wie Meris Sehovic am Donnerstag erklärte.