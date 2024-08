Stadtbredimus / 17-Jährige wurde laut Staatsanwaltschaft auf dem Picadilly-Weinfest vergewaltigt

Auf dem Picadilly-Weinfest in Stadtbredimus ist am Wochenende ein minderjähriges Mädchen mutmaßlich vergewaltigt worden. Das bestätigt ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Montagvormittag auf Tageblatt-Nachfrage. Die Polizei sei demnach in der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 3 Uhr alarmiert worden. Das Opfer sei 17 Jahre alt, in dem Fall werde bereits ermittelt.

(RTL hatte zuerst über den Vorfall berichtet und geschrieben, dass sich der Übergriff auf dem e-Lake-Festival in Echternach zugetragen habe – wir haben das mit Bezug auf RTL ebenfalls vermeldet, bis die Staatsanwaltschaft für das Tageblatt erreichbar war. Diese erklärte schließlich, dass es sich um das Picadilly gehandelt habe. Wir haben die entsprechende Stelle geändert.)