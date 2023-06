Sprit und Heizöl werden am Freitag günstiger

Sprit wird ab Freitag in Luxemburg günstiger: Super 98 wird 4,3 Cent günstiger und kostet künftig 1,779 Euro. Diesel wird ebenfalls günstiger, und zwar um 1,8 Cent. Der Liter Diesel kostet dann 1,396 Euro. Das schreibt das Energieministerium am Donnerstagabend in einer Pressemitteilung. Der Preis vom Liter Super 95 bleibt unverändert bei 1,584 Euro.

Beim Heizöl werden die Preise ebenfalls günstiger. Das schwefelfreie 10-ppm-Heizöl wird 1,6 Cent billiger und kostet künftig 0,854 Euro bei einer Abnahme von mindestens 1.500 Litern. Auch der Preis für das schwefelarme 50-ppm-Heizöl sinkt, das um 2,1 Cent und kostet ab Freitag 0,855 Euro.

Alle Preise inklusive Umsatzsteuern (TVA).