Luxemburg / So macht sich die CFL bereit für den „Vëlosummer“

Der „Vëlosummer“ steht vor der Tür – und die CFL macht sich bereit.

Die CFL bereitet sich auf den „Vëlosummer“ vor. Eine erhöhte Zugfrequenz, mehr Fahrradplätze und zusätzliches Personal sollen die Fahrradfahrer zum Startpunkt einer Tour und wieder zurückbringen. Das geht aus einer Pressemitteilung der CFL am Freitag hervor.

„Von den 24.000 Radfahrern, die 2023 einen der Wege des ‚Vëlosummer’ genommen haben, haben fast 9.400 die Züge und Dienste der CFL genutzt“, schreibt die Eisenbahngesellschaft. Das Fahrrad sei ein integraler Bestandteil der Strategie, die gesamte Mobilitätskette abzudecken. „Es ist daher ganz natürlich, dass sich die CFL diesem schönen Ereignis anschließt“, sagt Marc Wengler, Generaldirektor der CFL.

Die CFL setzt dafür eine ganze Reihe an Maßnahmen um. Auf der Zuglinie Luxemburg – Ulflingen – Gouvy wird die erhöhte Zugfrequenz beibehalten, mit der im April begonnen wurde: An Samstagen, Sonntagen und Feiertagen zwischen 8 und 18 Uhr verbindet alle 30 Minuten ein Zug die Hauptstadt mit dem Norden des Landes. Damit auch ausreichend Platz für die Fahrräder vorhanden ist, werden die verfügbaren Plätze in verschiedenen Wägen erhöht. Außerdem werden 30 zusätzliche Mitarbeiter der CFL an den Wochenenden unterwegs sein, um den Radfahrern Unterstützung anzubieten.

Die 5. Auflage des „Vëlosummer“ findet vom 27. Juli bis zum 25. August statt. Nachdem im Vorjahr 24.000 Teilnehmer gezählt wurden, ist die 2024er-Auflage ausgebaut worden. 13 Touren auf mehr als 500 Kilometern werden angeboten. Insgesamt 67 Gemeinden beteiligen sich an der Aktion. 82 Kilometer der Strecken befinden sich auf Straßen, die zugunsten des Fahrrads gesperrt wurden.