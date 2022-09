Sämtliche Spritsorten werden am Mittwoch teurer – Preissprung von 9,1 Cent beim Diesel

Der Luxemburger Spritpreise machen am Mittwoch um Mitternacht wieder einen Sprung nach oben: Den größten Preisanstieg verzeichnet der Diesel mit 9,1 Cent pro Liter. Damit landet der Preis für den Liter Dieselkraftstoff bei 1,917 Euro (inklusive Steuern). Das teilte das Luxemburger Energieministerium am Dienstag in einer Pressemitteilung mit. Beim Super-95-Sprit werden es 5,0 Cent mehr, der Literpreis liegt damit dann bei 1,658 Euro. Der Preis für Super 98 steigt um 4,5 Cent und beträgt somit ab Mittwoch 1,886 Euro pro Liter.

Auch das Heizöl wird wieder teurer. Das schwefelfreie 10-ppm-Heizöl kostet ab Dienstag 1,339 Euro bei der Abnahme von 1.500 Litern (also 9,5 Cent mehr) und das schwefelarme Öl mit 50 ppm kostet dann 1,337 Euro und somit 4,9 Cent mehr.