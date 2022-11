Wie in vielen Metropolen ist auch in Luxemburg der Bereich rund um den Hauptbahnhof kein ganz ungefährliches Pflaster. Am Freitagabend (11.11.) hat die Großherzogliche Polizei darum eine „großangelegte Kriminalitätskontrolle“ durchgeführt. Das hat die Polizei am heutigen Samstag mitgeteilt.