Die Polizei meldet einen Überfall auf einen Juwelierladen in Esch. Der Vorfall ereignete sich am Donnerstagmittag, um 12.05 Uhr, in der Alzettestraße. Der Täter befindet sich derzeit noch auf der Flucht, schreiben die Behörden auf Twitter. Darum raten die Ordnungshüter auch dringend davon ab, Anhalter aufzunehmen. Verdächtige Personen sollen augenblicklich dem 113 gemeldet werden.

Description de l’auteur présumé :

➡️ Âge : entre 30 et 40 ans

➡️ Taille : environ 1.80 m

➡️ Barbe courte, cheveux foncés et fins, type méditerranéen, corpulent

➡️ Portait une veste d'hiver (rouge) & un sac en plastique (rouge) pic.twitter.com/r9FtQOJ6oL — Police Luxembourg (@PoliceLux) November 10, 2022