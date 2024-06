Iran / Peseschkian und Dschalili in Stichwahl um Präsidentenamt im Iran

Bei der Präsidentschaftswahl im Iran haben sich der Reformer Massoud Peseschkian und der ultrakonservative Kandidat Said Dschalili für die Stichwahl qualifiziert. Wie das Innenministerium in Teheran am Samstag mitteilte, hatte beim ersten Wahlgang keiner der insgesamt vier Kandidaten die absolute Mehrheit errungen, daher sei am 5. Juli eine Stichwahl zwischen den beiden bestplatzierten Peseschkian und Dschalili notwendig. Bei den 14. Präsidentschaftswahlen seit Gründung der Islamischen Republik Iran war bis jetzt erst einmal eine Stichwahl nötig gewesen, und zwar im Jahr 2005.