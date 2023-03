Der Märchenpark in Bettemburg ist immer noch die meistbesuchte touristische Attraktion Luxemburgs. Am Wochenende hat die Saison 2023 begonnen. Mit einigen Neuerungen. So kann man jetzt direkt neben dem „Renert“ übernachten und wohnen.

Im „Parc merveilleux“ in Bettemburg hat am Wochenende die Saison 2023 begonnen. Sie dauert bis Oktober. Der im Jahr 1956 eröffnete Tier- und Freizeitpark ist seit Jahren das fast unangefochtene touristische Highlight im Großherzogtum. Bei Gästen aus dem Ausland wie bei Einheimischen.

Dass jährlich viele Besucher durch die rund 25 Hektar großen Anlage strömen und viele von ihnen immer wieder gerne wiederkommen, dürfte am bekannten „schlafenden“ Riesen sowie an der Vegetation und an den fast 200 Tierarten aus fünf Kontinenten liegen. Mit ein Grund dürfte aber auch sein, dass die Verantwortlichen mit Parkmanager Marc Neu jedes Jahr mit einigen Neuerungen aufwarten. So auch beim Start in die neue Saison. Zu den frischgebackenen Bewohnern des Parks zählt jetzt auch ein Fuchs. Aber nicht irgendein Fuchs. Nein, es handelt sich um den wohl bekanntesten Fuchs des Landes, nämlich „De Renert“. Die Fabel des 1876 verstorbenen Nationaldichters Michel Rodange ist jetzt, ganz im typischen Märchenpark-Stil, visuell und akustisch dargestellt. Selbstverständlich mehrsprachig.

„Gîte“ im Schloss

Gleich neben dem „Fuuss am Frack“ kann man nun auch übernachten. Die Unterkunft wurde am vergangenen Freitagabend offiziell eingeweiht. Sie gehört zu jenen elf Herbergen, die im Süden des Landes aus bestehender Bausubstanz neu geschaffen wurden. Sie liegen an außergewöhnlichen Orten entlang des 90 Kilometer langen Wanderweges „Minett-Trail“.

Bettemburg hat sich für den Eingangsbereich des Märchenparks entschieden. In dem Gebäude, das mit Turm und Zinnen wie ein Schloss aussieht, kann eine Familie mit bis zu zwei Kindern übernachten. Nach dem Motto „Platz ist in der kleinsten Hütte“ gibt es alles, was man braucht: Küche, Bade- und Schlafzimmer sowie einen gemütlichen Aufenthaltsraum. Dessen Couch lässt sich zum Bett für zwei Kinder umfunktionieren. Bei passendem Wetter lässt es sich im Innenhof ebenfalls speisen und entspannen. Höhepunkt für die jüngeren Gäste dürfte ohne Zweifel aber die Leiter sein, die hoch in den Turm führt und eine weite Aussicht über die Parkanlage erlaubt.

Der „Gîte“, die Märchengrotte sowie der Außenbereich wurden vom Architekturbüro „Coeba Dave Lefèvre und Partner“ gestaltet. Davor war im Gebäude eine Rumpelkammer und noch früher befand sich dort die Eingangskasse. Skulptur und Sitzkuben auf dem Platz vor der Tür stammen vom Holzbildhauer Jhemp Bastin.

Schnupperkurs Tierpflege

Die Unterkunft liegt übrigens auch am interaktiven Erlebnisweg „De Ris geet op d’Rees“, der am kommenden letzten Aprilwochenende eröffnet wird. Er führt über rund zehn Kilometer mit 17 Stationen durch die Gemeinde Bettemburg.

Zu den weiteren neuen Attraktionen im Märchenpark gehört ein Meeresaquarium. Es befindet sich im Amazonas-Haus, direkt gegenüber von den Pinguinen. Neu ist ab dieser Saison auch, dass Kinder in Workshops die Aufgaben der Tierpflege kennenlernen können. Recht bald soll dann auch ein interaktiver und inklusiver Spielplatz eröffnet werden, mit Bus, Haltestelle, Trampolin und Rutschbahn.

Weitere Informationen auf den Webseiten parc-merveilleux.lu und simpleviu.com (Reservierung „Gîte“).

Gelebte Inklusion im Park Ab Ende 1997, nach dem Konkurs des Restaurants, übernahm die 1967 gegründete Vereinigung APEMH die komplette Verwaltung des „Parc merveilleux“. Seitdem erhalten Menschen mit einer intellektuellen Beeinträchtigung dort eine angepasste Ausbildung und Arbeit – unter anderem in den Bereichen Tierbetreuung, Gastronomie, Gartenbau, Instandhaltung, Recycling, Malerei und Schreinerei. Derzeit haben fast 100 Menschen mit besonderen Bedürfnissen einen Platz gefunden. In dieser inklusiven Werkstatt werden sie von einem multifunktionalen Team betreut, das hauptsächlich aus Technikern und Erziehern besteht. Die Arbeit, die in den vergangenen 25 Jahren geleistet wurde, darf man getrost als Erfolgsgeschichte bezeichnen. Im Park wird nicht über Inklusion geredet, sie wird gelebt, hieß es bei der Eröffnung am Wochenende. Auf Wunsch liefern die APEMH-Mitarbeiter den Gästen des „Gîte“ gerne auch das Frühstück.