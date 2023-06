Super 95 zieht am Samstag nach und wird günstiger. Nachdem am Freitag bereits Super 98 und Diesel günstiger wurden, kostet der Liter Super 95 künftig 1,553 Euro und wird somit um 3,1 Cent billiger. Das schreibt das Energieministerium am Freitagabend in einer Pressemitteilung. Der Preis vom Liter Super 98 bleibt bei 1,779 Euro und der Preis von Diesel bei 1,396 Euro.

Alle Preise inklusive Umsatzsteuern (TVA).