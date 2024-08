Haus in Flammen / Mehrere Detonationen und Brand in der Escher Straße in Monnerich 

In der Escher Straße in Monnerich ist am Dienstagnachmittag ein größeres Feuer ausgebrochen. Drei Personen wurden laut CGDIS verletzt, ein Bewohner musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Es war gegen 15.30 Uhr, als in Monnerich mehrere Detonationen zu hören waren. In der Escher Straße stand kurz darauf ein Haus in Flammen, wobei die imposante Rauchentwicklung in weiten Teilen des Südens zu sehen war. Wie aus dem Bericht des CGDIS kurz nach 17 Uhr hervorgeht, wurden drei Personen verletzt. Eine Person musste zwecks Kontrolle ins Krankenhaus gebracht werden.

Laut Monnerichs Bürgermeister Jeannot Fürpass (CSV), der schnell vor Ort gerufen wurde, war es zu mehreren Detonationen gekommen, was auf die Präsenz von Pyrotechnik im Neubau zurückzuführen sein könnte. „Es sieht so aus, als ob keine Schwerverletzten zu beklagen sind“, so der Bürgermeister erleichtert. Jedoch müssten diese Informationen noch von den Behörden bestätigt werden.

Die Polizei sperrte die Gegend rund um das Haus mit der Nr. 91C großräumig ab, über 20 Löschfahrzeuge waren vor Ort. Wie aus dem Bericht des CGDIS hervorgeht, dauerte der Einsatz auch nach 17 Uhr weiter an. Vor Ort waren die Rettungsdienste aus Monnerich, Sassenheim, Differdingen, Düdelingen, Schifflingen, Esch, Petingen, Kayl und Luxemburg-Stadt.

Der Bürgermeister war am frühen Abend gegen halb sieben ein weiteres Mal vor Ort, um sich ein Bild von der Lage zu machen. Die Spezialisten seien jetzt im Inneren des Hauses, um zu prüfen, was dort noch gelagert ist und ob sich weitere Pyrotechnik im Gebäude befindet, um diese gegebenenfalls wegzutransportieren. In erster Linie gehe es zum aktuellen Zeitpunkt jedoch um den Personenschutz, sagt Fürpass dem Tageblatt gegenüber. Die Gemeinde sei zurzeit dabei, eine Lösung zu finden, wie die betroffenen Personen untergebracht werden können. Der Materialschutz werde in einer nächsten Etappe besprochen. So schlimm die Situation sei, lobte der Bürgermeister die Rettungskräfte und den Ablauf des Einsatzes, es sei „ein vorbildlicher Einsatz der Rettungskräfte auf allen Ebenen“ gewesen.