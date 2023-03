In der Satelliten-Branche deutet sich eine Konsolidierung an

Der luxemburgische Satellitenbetreiber SES lotet eine Fusion mit dem US-Rivalen Intelsat aus. „Als Reaktion auf die Marktgerüchte bestätigt SES, dass das Unternehmen Gespräche über einen möglichen Zusammenschluss mit Intelsat geführt hat“, teilte die Firma am Mittwoch mit. Zum jetzigen Zeitpunkt sei noch offen, ob eine Fusion tatsächlich zustande komme. Ein möglicher Zusammenschluss hätte einen Wert von mehr als zehn Milliarden Euro, meldete die Nachrichtenagentur Bloomberg. Eine Vereinbarung soll Bloomberg zufolge in den nächsten Wochen getroffen werden. Die in Luxemburg gelisteten Aktien von SES gewannen knapp acht Prozent.

Die Gespräche – über die die britische Zeitung Financial Times zuerst im August berichtet hatte – deuten auf eine weitere Konsolidierung der Satelliten-Branche hin, in der Firmen sich gegen Projekte wie Kuiper von Amazon und Starlink von SpaceX behaupten müssen. So ist der französische Satellitenkonzern Eutelsat beispielsweise dabei, eine Übernahme der britischen OneWeb abzuschließen. Zudem rechnen Experten mit einer anziehenden Nachfrage. Grund dafür sind die durch Sanktionen ins Abseits geratene russische Raumfahrtindustrie sowie die Erwartung, dass riesige Satellitenkonstellationen in Zukunft Breitband-Internet aus dem All übertragen werden. (Reuters)