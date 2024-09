Frankreich / Luxemburg nimmt kritische Haltung zu Laufzeitverlängerung von Atomkraftwerk in Cattenom ein

Luxemburg äußert sich kritisch gegenüber der geplanten Laufzeitverlängerung des Kernkraftwerks Cattenom und fordert höhere Sicherheitsstandards sowie mehr Transparenz bei Zwischenfällen.

In seiner Sitzung am 11. September 2024 hat der Regierungsrat des Großherzogtums Luxemburg eine kritische Stellungnahme zur Verlängerung der Laufzeit von Kernkraftwerken mit einer Leistung von 1.300 MW verabschiedet. Das teilen das Ministerium für Wirtschaft und das nationale Statistikamt Statec in einer gemeinsamen Pressemeldung am Mittwoch mit. Diese Stellungnahme, die von der Abteilung für Strahlenschutz der Gesundheitsdirektion in Zusammenarbeit mit den Ministerien für Wirtschaft, Umwelt, Klima und Biodiversität sowie auswärtige Angelegenheiten ausgearbeitet wurde, betrifft insbesondere die Reaktoren des Kernkraftwerks Cattenom. Luxemburg stellt infrage, ob die Sicherheit auf höchstem Niveau gewährleistet ist.

Die Analyse der von EDF vorgelegten Vorschläge zeige, dass bestimmte Aspekte, wie die Leistungsfähigkeit der Filtersysteme, der Einfluss des Klimawandels auf die Reaktorsicherheit und der Schutz vor externen Einwirkungen, zusätzlicher Aufmerksamkeit bedürfen.

Die Regierung betont außerdem die Notwendigkeit einer Verbesserung der Transparenz und der Kommunikation bei Zwischenfällen und dass risikoreiche Atomkraftwerke, insbesondere die Standorte Cattenom, Tihange und Doel, geschlossen werden müssen, geht aus der Mitteilung hervor.