Bettemburg / Lagerhalle eines Kosmetikunternehmens vollständig in Flammen – 60 Feuerwehrleute im Einsatz

Kurz nach 22 Uhr am Dienstagabend wurde dem CGDIS über einen Brand in der Industriezone „Wolser Ouest“ in Bettemburg gemeldet: Die Lagerhalle eines Kosmetikunternehmens stand vollständig in Flammen. Das geht aus einer Pressemitteilung des CGDIS von Dienstagnacht hervor. Wegen der starken Rauchentwicklung mussten Anwohner ihre Fenster geschlossen halten.

60 Feuerwehrleute aus sieben verschiedenen Zentren kämpften gegen die Flammen. Ausgestattet mit Atemschutzgeräten konnten sie verhindern, dass sich der Brand auf angrenzende Gebäude ausbreiten konnte. Eine Drohneneinheit lieferte Unterstützung: Sie verschafften sich einen Überblick über das Einsatzgebiet aus der Luft. Vor Ort war ebenfalls der „groupe de protection contre les risques nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques“.

Gegen 23h30 war der Brand gelöscht, Verletzte gab es keine. Nach Angaben des CGDIS bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für die Bevölkerung.