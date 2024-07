Das Timing steht / KFC, Food Court, Frozen Yogurt: Wann welche Geschäfte im Belval Plaza bald eröffnen sollen

In den vergangenen Wochen haben gleich drei neue Geschäfte im Shoppingcenter Belval Plaza eröffnet, darunter der italienische Kosmetik-Hersteller Kiko Milano. Auch die weiteren Projekte wie der Food Court oder KFC sind im Zeitplan. Die strukturellen Arbeiten, die seit Monaten das Erscheinungsbild des Einkaufzentrums prägen, sind abgeschlossen. Ein Überblick.

Es ist Bewegung im Shoppingcenter Belval Plaza. Wochenlang sorgten die strukturellen Arbeiten für Unannehmlichkeiten, doch nun ist Licht am Ende des Tunnels zu sehen. Die drei neuen Rolltreppen, der Lift und der Lastenaufzug sind eingebaut, die Mauern und Fundamente des zukünftigen Food Court im zweiten Stockwerk gelegt.

Eröffnungstermin der neuen „Fressmeile“ ist nach wie vor Anfang November, zuvor wird aber das Sportgeschäft Sports Direct seine Türen Mitte bis Ende September aufmachen. Das bestätigte Thierry Debourse, Direktor des Shopping-Centers, im Gespräch mit dem Tageblatt. Das Sportgeschäft wird seine Waren auf einer Fläche von 1.200 m2 anbieten, es liegt unmittelbar neben dem Food Court, der einen zentralen Sitzbereich und sieben Restaurant-Theken umfasst. Ist Sports Direct einmal offen, werden auch der neue Aufzug und die drei neuen Rolltreppen des Einkaufscenters in Betrieb genommen.

In den vergangenen Wochen öffneten gleich drei neue Geschäfte ihre Pforten. Da ist zunächst einmal das italienische Kosmetik-Unternehmen Kiko Milano gleich neben dem zentralen Haupteingang des Belval Plaza I. Nur wenige Meter entfernt bietet Lux Boba in unmittelbarer Nähe zur Eisdiele seinen Bubble-Tea an. Der Zeitungskiosk ist derweil vom Erdgeschoss in den ersten Stock umgezogen und somit nun Nachbar des Mediamarkts. Dort, wo der Kiosk provisorisch eingerichtet war, wird demnächst Yogurtlandia seinen „Frozen Joghurt“ verkaufen. Im Belval Plaza II wird bekanntlich am ehemaligen Standort des Buffalo Grills der erste KFC des Landes eröffnen. Die Vorbereitungsarbeiten laufen, die Eröffnung ist weiterhin für Mitte Oktober geplant.

Für etwas Unruhe hatten unterdessen die Änderungen im unterirdischen Parkplatz am Belval Plaza I und II gesorgt. Die Renovierung der Stellplätze im Belval Plaza I ist abgeschlossen, die des Belval Plaza II hat begonnen. Das neue Bezahlsystem hatte einen Austausch der Entwertungsmaschinen der Geschäfte erfordert. Dabei gab und gibt es vor allem bei den größeren Geschäften Probleme mit der technischen und praktischen Umsetzung. Der Parkplatzbetreiber arbeitet momentan an einer Lösung. Denn entwertet oder nicht macht einen großen Unterschied beim Bezahlen. Im Parkhaus des Belval Plaza ist die erste Stunde Parken gratis, eine weitere kostenlose Stunde und anschließend Vorzugstarife gibt es, wenn das Parkticket nach einem Einkauf in einem Geschäft entwertet wurde.