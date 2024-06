Luxemburg / Immobilien in Staatsbesitz: Wo es Leerstand gibt – und warum

Der Staat besitzt einige Gebäude, die derzeit leer stehen. Diejenigen, die in bewohnbarem Zustand sind, seien jedoch fast alle vergeben. Das schreibt Finanzminister Gilles Roth (CSV) in seiner Antwort auf eine parlamentarische Frage von Alexandra Schoos (ADR). Das Inventar dieser Wohngebäude sei nicht öffentlich zugänglich, damit sich keine ungewollten Bewohner in den Gebäuden niederließen.

Aktuell stünden sieben Häuser in Esch/Alzette und zwei Häuser in der Stadt Luxemburg leer, wobei Studien für Wohnprojekte vom Bildungsministerium durchgeführt würden. In Findel sei eine ganze Siedlung nach und nach dabei, sich zu leeren. Außerdem stünden rund 30 Wohnungen leer, für die Verfahren zur Umsetzung größerer Bauprojekte liefen. Der „Fonds du logement“ plane, zwei solcher Wohnprojekte in Colmar-Berg und in Bettemburg umzusetzen.