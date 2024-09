Luxemburg / Großer Andrang beim Papstbesuch: So viele Pressevertreter wollen dabei sein

Der Andrang aus der Presse ist groß: Rund 275 Medienschaffende aus 80 nationalen und internationalen Medien haben sich für den Papstbesuch am 26. September in Luxemburg angemeldet. Das teilt der „Service information et presse“ (SIP) dem Tageblatt auf Anfrage mit.

Die Liste ist lang: 120 Journalisten, 55 Fotografen, 60 Kameraleute und 20 Techniker sowie 20 Produzenten aus elf verschiedenen Ländern haben eine Akkreditierung beantragt.

Zudem begleiten rund 60 Personen aus 40 verschiedenen Presseorganen Papst Franziskus auf seiner Reise, die vom 26. bis 29. September stattfindet. Nach Luxemburg geht es anschließend weiter nach Brüssel, Louvain und Louvain-la-Neuve.

Der Andrang für eine Begegnung mit Papst Franziskus ist auch in der Bevölkerung groß. Interessierte konnten sich vor zwei Wochen für einen der 650 Plätze anmelden – innerhalb weniger Stunden hatten 7.116 Personen eine Anfrage für die Papstbegegnung eingereicht.