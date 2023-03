Der Bascharager Gemeinderat hat die neue Trasse zur Umgehungsstraße, die Tunnelvariante, einstimmig verworfen. Das ist das Ergebnis der Sitzung vom 28. März. Die eigentliche Sensation aber ist, dass Vertreter des Transportministeriums den Räten in einer Arbeitssitzung angekündigt haben, die Akte inklusive aller Studien noch diese Woche an das Umweltministerium weiterzugeben. Damit geht das vorgeschriebene Procedere weiter und letztendlich hängt der Baubeginn nun an Umweltministerin Joëlle Welfrings Unterschrift.