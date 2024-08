Luxemburg-Stadt / Für sichere Radwege: Radfahrer organisieren Mahnfahrt gegen verkehrspolitischen Schlendrian

Am Donnerstagabend versammelten sich mehr als 50 Radfahrer, Profis und Hobbyfahrer, bei der „Gëlle Fra“, um an einer Mahnfahrt teilzunehmen, die auf die dringende Notwendigkeit einer sichereren und inklusiveren Infrastruktur in Luxemburg-Stadt aufmerksam machen wollte. Anlass der an der internationalen „Critical Mass“-Bewegung inspirierten Demonstration war ein schwerer Unfall am 17. Juli dieses Jahres, bei dem ein junger Radfahrer an der Kreuzung nahe der Adolphe-Brücke von einem Lkw erfasst und schwer verletzt wurde.