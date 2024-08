Luxemburg / Für 5.609 Schüler beginnt im Herbst ein neues Abenteuer

Für 5.609 Schüler aus Luxemburgs Grundschulen ging im Juli eine kleine Ära vorbei – und bald beginnt eine neue: Sie wechseln zum kommenden Schuljahr in die Sekundarstufe. Das geht aus einer Pressemitteilung des Bildungsministeriums am Mittwoch hervor.

Rund 40 Prozent werden den Weg in den klassischen Sekundarunterricht einschlagen, während rund 46 Prozent im allgemeinen Sekundarunterricht die Schulbank drücken werden. Rund 13 Prozent machen den Schritt in die berufsvorbereitende Stufe. Für 26 Schüler kam der Wechsel noch etwas zu früh: Sie werden ein weiteres Jahr in der Grundschule verbringen.

Die „Orientierungsraten für die verschiedenen Sekundarstufen bleiben innerhalb der sehr geringen Schwankungen der letzten Jahre stabil“, schreibt das Ministerium. Auch die Übereinstimmungsrate zwischen Lehrern und Eltern sei weiterhin sehr hoch: Sie beträgt 99,6 Prozent. (Red.)