Die Spitzenkandidaten für „déi gréng“ im Osten stehen fest: Henri Kox und Chantal Gary. Die Grünen wollen ihren Sitz, den sie 2018 mit Carole Dieschbourg erhielten, auch bei diesen Nationalwahlen verteidigen.

Polizei- und Wohnungsbauminister Henri Kox und seine Nichte Chantal Gary treten bei den Nationalwahlen als Spitzenkandidaten für „déi gréng“ im Osten an. Die Partei präsentierte ihre Kandidatenliste am Montagmorgen in Grevenmacher. Gary ist seit 2019 – als sie für ihren in die Regierung gewechselten Onkel ins Parlament nachrückte – Abgeordnete für „déi gréng“.

Die Grünen erhoffen sich laut Chantal Gary, das vergangene Wahlresultat im Osten zu verteidigen. 2018 konnten die Grünen 16,52 Prozent der Stimmen sammeln – besser konnten „déi gréng“ im Osten bisher nicht abschneiden. „Es wäre utopisch zu sagen, dass wir 25 Prozent erreichen wollen, aber das Ziel ist es, das zu halten, was wir bei den vergangenen Wahlen erreicht haben“, sagt Gary gegenüber dem Tageblatt.

Bei den vergangenen Wahlen schaffte Carole Dieschbourg (9.752 Stimmen) den Weg in die Chamber. Henri Kox belegte mit 5.995 Stimmen Platz zwei und Chantal Gary mit 4.309 Stimmen den dritten Platz. Der Abgang von Dieschbourg hinterlässt also ein Loch, das nur schwer zu füllen ist. „Es ist klar, dass es nicht einfach ist, Carole Dieschbourg zu ersetzen, aber mit einem Minister und einem Abgeordneten als Spitzenkandidaten – das sind keine schlechten Voraussetzungen.“

Unter den sieben Grünen-Kandidaten, die dieses Jahr antreten, befinden sich mit Carole Zeimetz, Max Pesch, Christophe Origer und Fernande Klares-Georgen vier Abgeordnete auf der Liste. Das Durchschnittsalter der vier Frauen und drei Männer liegt bei 43 Jahren. Die jüngste Kandidatin – Amy Winandy – ist 25 und die älteste Kandidatin – Fernande Klares-Georgen – ist 65 Jahre alt. „Es ist eine sehr starke Liste – es sind sehr viele verschiedene Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen, Erfahrungswerten und Alter zusammengekommen“, sagt Gary.

Damit sind alle Kandidaten von „déi gréng“ bekannt: Im Zentrum treten Sam Tanson und François Bausch als Spitzenkandidaten an, Joëlle Welfring und Meris Sehovic repräsentieren „déi gréng“ im Süden und im Norden tritt die grüne Doppelspitze mit Claude Turmes und Stéphanie Empain an.