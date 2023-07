Die Spitzenkandidaten für „déi gréng“ im Zentrum stehen fest: Sam Tanson und François Bausch. Das Ziel sei es, die guten Resultate der vorigen Wahlen noch einmal zu erreichen.

Sam Tanson und François Bausch treten bei den Nationalwahlen als Spitzenkandidaten für „déi gréng“ an. Die Partei präsentierte ihre Kandidatenliste am Freitagmorgen im „Rousegaart op de Rondellen“ in Luxemburg-Stadt. „Wir sind im Zentrum traditionell stark und können auch auf starke Kandidaten zurückgreifen, die in ihren Gemeinden gut abgeschnitten haben“, sagte Tanson. Die Ministerin ist allerdings nicht nur Spitzenkandidatin im Zentrum, sondern auch auf nationaler Ebene. Damit gehen die Grünen erstmals mit einer nationalen Spitzenkandidatin in die Parlamentswahlen. Tanson und Bausch traten auch schon bei den vergangenen Wahlen als Spitzenkandidaten an. Auch Co-Parteipräsidentin Djuna Bernard steht auf der Liste.

Die Grünen erhoffen sich, ihr Resultat im Zentrum im Vergleich mit den vorigen Nationalwahlen zu verteidigen. Damals konnten vier Kandidaten genug Stimmen sammeln, um den Weg in die Chamber zu schaffen. Unter den 21 Grünen-Kandidaten befinden sich mit Djuna Bernard, François Benoy, Charel Margue und Jessie Thill vier Abgeordnete auf der Liste. 13 der Kandidaten sind auch in den Schöffen- oder Gemeinderäte ihrer Kommune aktiv.Das Durchschnittsalter der elf Frauen und zehn Männer liegt bei 47 Jahren. Die jüngste Kandidatin hat 27, der älteste 68 Jahre.

Bausch trat bei den vergangenen Nationalwahlen auch als Spitzenkandidat an und konnte knapp 20.000 Stimmen für seine Partei sammeln. Der Vizepremierminister landete damit auf Platz vier unter allen Parteien im Zentrum. Bausch hat im Vorfeld schon angekündigt, dass er keinen Ministerposten mehr übernehmen wird, trotzdem tritt der 66-Jährige ein weiteres Mal als Spitzenkandidat an. „Es wird eine Chamber gewählt und nicht eine Regierung – die Minister werden aus der Chamber genommen“, sagt Bausch am Freitagmittag gegenüber dem Tageblatt. Er habe ausreichend Erfahrung als Minister, aber auch als Abgeordneter, um eine Bereicherung für die Abgeordnetenkammer darzustellen.

Für den Posten des Mobilitätsministers könne er sich unter anderem François Benoy gut vorstellen, so Bausch Ende März. „Aber er will gerne Bürgermeister der Stadt Luxemburg werden und da wäre er auch gut, weil wir dort Hilfe benötigen, um etwas schneller voranzukommen“, sagte Bausch Ende März gegenüber dem Tageblatt. Da ihm dies bei den Gemeindewahlen nicht gelungen ist, bleibt abzuwarten, welche Rolle Benoy bei der nationalen Wahlstrategie spielt.