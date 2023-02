Tankstellen am Donnerstagabend in der Hauptstadt: Luxemburg hat auf dem Papier den höchsten Kraftstoffverbrauch in der EU (Foto: Editpress/Hervé Montaigu)

Luxemburg importiert wie kein zweites Land in der EU Kraftstoffe – und Russland galt lange als der größte Diesel-Lieferant der Union. Ab Sonntag gilt in Europa ein Einfuhrverbot für Diesel. Wie wird sich das auf die Preise an den Zapfsäulen im Großherzogtum auswirken?

Es war am 9. März des vergangenen Jahres, als an Luxemburgs Tankstellen Panik ausbrach. Lange Schlangen bildeten sich an jenem Mittwoch ab 18 Uhr vor den Zapfsäulen im Großherzogtum. Die Medien hatten gerade berichtet, dass der Maximalpreis für Diesel um Mitternacht um sagenhafte 38 Cent steigen wird. Die bis dato nicht erreichte Marke von 2,112 Euro erklomm der Preis – ein Level, das in der langen Tradition Luxemburgs als Destination für Tanktouristen sonders Gleichen sucht.

Grund für die Turbulenzen auf den Anzeigetafeln der Luxemburger Tankstellen war der Ausbruch des Kriegs in der Ukraine zwei Wochen zuvor – und dessen Folgen für die Kraftstoffversorgung der Europäischen Union. Denn der Staatenbund war zumindest bis zum vergangenen Jahr abhängig von Diesellieferungen jenes Aggressors, gegen den es ab Februar Sanktionen um Sanktionen verhängte: Russland.

Dass die EU überhaupt Diesel importieren muss, hat einen einfachen Grund. Raffinerien produzieren nicht Diesel oder Benzin, es fallen immer beide Produkte in „relativ fixen Proportionen“ ab, wie Romain Hoffmann vom „Groupe pétrolier luxembourgeois“ im vergangenen Sommer dem Tageblatt erklärte. In Europa wurde in der Vergangenheit immer mehr und mehr Diesel verbraucht. Traditionell verkaufte die EU Benzin-Überschüsse an afrikanische Länder oder die USA und importierte dafür Diesel – vor allem aus Russland.

Große Ölkonzerne hatten bereits kurz nach Kriegsbeginn angekündigt, aus Russland kein Öl mehr beziehen zu wollen. Was die Endprodukte Diesel und Heizöl angeht, zeigen Zahlen von Eurostat jedoch eine andere Wahrheit: Zumindest bis Oktober – nur bis zu diesem Zeitpunkt liegen Daten vor – hat sich die Menge an Diesel und Heizöl, die aus Putins Reich nach Europa fließt, so gut wie gar nicht verändert.

Ab Sonntag greifen weitere EU-Sanktionen gegen Moskau, wie die Nachrichtenagentur dpa berichtet. „Schon seit Anfang Dezember darf ja kein russisches Rohöl mehr per Tanker eingeführt werden, seit Anfang Januar verzichtet Deutschland auch auf Importe über die Pipeline Druschba.“ Ab 5. Febrar wolle die EU auch keine Raffinerieprodukte wie Diesel, Benzin oder Schmierstoffe mehr aus Russland abnehmen, um es Putin zu erschweren, seinen Angriffskrieg zu finanzieren. Sprich: Zwischen 15 und 20 Prozent des Verbrauchs (Stand Oktober) müssen ersetzt werden.

Luxemburg ist – natürlich auch wegen Tanktouristen und Grenzgängern – mit großem Abstand EU-Spitzenreiter, was den Kraftstoffverbrauch angeht. In den zwölf Monaten von November 2021 bis Oktober 2022 wurden ins Großherzogtum laut Eurostat 1,5 Millionen Tonnen Dieselprodukte geliefert. Pro Einwohner sind das unfassbare 2,35 Tonnen. Zum Vergleich: Das Autoland Deutschland kommt hier auf einen Wert von 0,58 Tonnen, der EU-Schnitt liegt bei 0,54.

Was passiert also, wenn ab Sonntag das neue Russland-Embargo inkraft ist – und der Hahn tatsächlich komplett zugedreht wird? Geht dem Super-Importeur Luxemburg dann der Sprit aus? Das haben wir Jean-Marc Zahlen vom Mineralölverband „Groupement énergies mobilité Luxembourg“ (vormals „Groupement pétrolier luxembourgeois“, GPL) gefragt.

Herr Zahlen – wird Diesel in Luxemburg knapp werden?

Jean-Marc Zahlen vom „Groupement énergies mobilité Luxembourg“ Foto: FEDIL

Jean-Marc Zahlen, GPL: Die Auswirkungen des EU-Importstopps auf das Angebot im europäischen Markt hängt davon ab, ob und wie schnell Alternativen gefunden werden und ist somit mit einer größeren Unsicherheit verbunden. Verschiedene europäische Länder wie Deutschland sind noch stark abhängig von russischen Mitteldestillaten und werden die Nachfrage auf anderen Märkten anheben. Stand heute gehen wir nicht davon aus, dass die Versorgungssicherheit für Luxemburg auf kurzer Frist impaktiert wird.

Wird in Luxemburg derzeit noch Diesel oder Heizöl verkauft, das ursprünglich aus Russland kommt?

Nein. Es könnte natürlich sein, dass auch russische Produkte über den ARA-Raum, also Belgien und die Niederlande, in Luxemburg landen. Das kann man nicht nachvollziehen. Aber Luxemburg importiert kein Diesel oder Heizöl direkt aus Russland. Der EU-Importstopp hat sozusagen keine Auswirkung auf die Herkunft der Produkte in Luxemburg.

Wohin denken Sie bewegt sich der Preis ab dem Boykott in Luxemburg?

Der Dieselpreis hat in den vergangenen Wochen schon angezogen und spiegelt somit bereits teilweise die Erwartungen des Importstopps wider. Wie wir seit Beginn des Krieges in der Ukraine gesehen haben, gibt es heute eine sehr hohe Preisvolatilität auf dem Markt und somit ist es schwierig oder sogar unmöglich, Preistendenzen für die nächsten Wochen zu erfassen.