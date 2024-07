Esch / Das Tageblatt beim LBO: Am Freitagabend fiel der Startschuss

Mit dem „Sponsor’s Cup“ und dem „LBO After Work“ fiel am Freitagabend der Startschuss zur diesjährigen Ausgabe der Luxembourg Beach Open (LBO) auf dem Escher Galgenberg. Gut ein dutzend Mannschaften waren am Start, darunter gleich zwei der Editpress-Mediengruppe, der das Tageblatt als Flaggschiff angehört. Das eigentliche Turniergeschehen der LBO beginnt am heutigen Samstag um 10.00 Uhr.