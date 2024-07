Luxemburg / Ministerium für Mobilität und öffentliche Arbeiten strukturiert sich um

Es wird umstrukturiert: Das Ministerium für Mobilität und öffentliche Arbeiten will sich ab Mitte September anders aufstellen – für „bessere Synergien zwischen den Direktionen und Abteilungen“.

Das Ministerium für Mobilität und öffentliche Arbeiten hat am Mittwoch per Pressemitteilung bekannt gegeben, dass es sich umorganisiert. „Diese Umstrukturierung soll bessere Synergien zwischen den Direktionen und Abteilungen der derzeitigen Abteilungen für Mobilität und öffentliche Arbeiten ermöglichen“, heißt es in dem Schreiben. Ab dem 16. September werde das Ministerium künftig aus folgenden vier Generaldirektionen bestehen:

– Rechtsangelegenheiten, öffentliches Auftragswesen und Logistik;

– Öffentliche Gebäude und Stadtentwicklung;

– Öffentlicher Verkehr und Verkehrsinfrastruktur;

– Allgemeine Angelegenheiten, Luftverkehr, Strategie und Innovation.

Ergänzend dazu erklärt das Ministerium die dazugehörige personelle Besetzung. Sylvie Siebenborn werde für die Generaldirektion Öffentliche Gebäude und Urbanisierung zuständig sein. Jean-Paul Lickes übernehme den öffentlichen Verkehr und die Verkehrsinfrastruktur. Gilio Fonck soll ab dem 16. September die Generaldirektion Allgemeine Angelegenheiten, Luftverkehr, Strategie und Innovation leiten. Loris Meyer werde das Team des Ministeriums verstärken und für die Koordination und die Kommunikationsstrategie zuständig sein. Und Max Dörner solle die Koordination der vier Generaldirektionen innerhalb des Ministeriums übernehmen.

Die zuständige Ministerin Yuriko Backes (DP) sagt zu der Umstrukturierung: „Ich freue mich, dass ich in diesem Ministerium, das für die Entwicklung unseres Landes von großer Bedeutung ist, Menschen mit großer Berufserfahrung begrüßen kann. Sie werden zu den Mitarbeitern stoßen, die ich seit meinem Amtsantritt im November letzten Jahres als sehr engagiert erlebt habe.“ Sie sei davon überzeugt, „dass die neue Organisation des Ministeriums es den Abteilungen und Bediensteten ermöglichen wird, ihre Aufgaben noch besser zu erfüllen“.