Piraten / Marc Goergen reicht Denunziation wegen gefälschter Unterschriften ein

Der Piraten-Abgeordnete Marc Goergen, hat gegenüber RTL bestätigt, am Dienstag eine schriftliche Denunziation bei der Staatsanwaltschaft eingereicht zu haben. In der MALT-Affäre seien Unterschriften auf Bankauszügen gefälscht worden, um so Überweisungen an das ONA vorzutäuschen.

Gegenüber 100,7 erklärt Goergen, der Parteileitung seien die Fälschungen bestätigt worden und Anwälte hätten zu der Denunziation geraten – er selbst und andere seien aus legaler Sicht mitwissend.